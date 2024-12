The Underground Youth actuarán en Madrid en abril

The Underground Youth vuelven a visitarnos la próxima primavera con su disco lanzado el pasado año, Nostalgia’s Glass, en el que amplificaban su catálogo de psicodelia, post punk y rock & roll salvaje.

Es una de las bandas más icónicas del sello Fuzz Club. Desde que se unieron a la familia en 2014, han lanzado varios de sus discos más destacados trabajos bajo esta etiqueta, incluyendo Haunted (2015) y What Kind of Dystopian Hellhole Is This? (2017).

La banda de Manchester afincada en Berlín desde el 2016, y formada por Craig Dyer (voz, guitarras, piano, bajo, batería, percusión, sinte, órgano, grabación, coproducción y composiciones) y Leonard Kaage (guitarras, bajo, batería, piano, percusión, órgano, grabación y coproducción), con participaciones puntuales de músicos invitados, llegan con nuevas canciones bajo el brazo y seguro recuperarán algunos temas pasados.

Toma nota del concierto de The Underground Youth

5 de abril

Café Berlín (Madrid)

Entradas a la venta en este enlace.