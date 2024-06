The Pretenders + Introglicerina (Nits de Voramar) València 16/06/24

El domingo 16 de junio se inauguraba un nuevo ciclo de conciertos en la ciudad de València: Nits Voramar, iniciativa de varias promotoras valencianas habituales en la programación de otras noches de verano que este año dotan de contenido a otro espacio: el Auditorio Marina Norte de La Marina de Valencia. Un lugar agradecido para esta época del año, junto al mar, y con un espacio necesario y suficiente para resultar cómodo y disfrutable.

La primera de estas tres noches, concentradas en apenas una semana, reunía a dos bandas míticas, cada una en su contexto. Por un lado, como cita destacada en 2024, The Pretenders, con la ya legendaria Chrissie Hynde al frente, y por el otro, Introglicerina, o, lo que es lo mismo, la formación de 1990 de Seguridad Social que grabó el mítico álbum del mismo nombre.

Con un entregadísimo a la causa José Manuel Casañ al frente, cual maestro de ceremonias, repasaron temas como “Todo por el aire”, grabado en su día junto a Bruno Lomas, “Que te voy a dar” (¿el primer tema de hip hop de la historia?), “1,2,3, Mueve los pies” o el omnipresente “Comerranas”, banda sonora de la adolescencia de muchos de los asistentes al concierto.

Cristóbal Perpiñà a la guitarra, Emilio Doceda al bajo y Julián Nemesio a los mandos de la batería consiguieron sonar contundentes y entregados, resultando vencedores en la pugna con el sonido de las discotecas de la Marina y la menor entrega inicial del público. Queda por saber cómo sonarán en sala, ya que lamentablemente no pudimos asistir a su regreso a los escenarios valencianos.

Con la noche ya cayendo sobre Marina Norte, y con cierto retraso, comenzó el directo de The Pretenders, con ciertos problemas de sonido que nos hicieron temer lo peor, pero que se solventaron al poco tiempo.

No vamos a negar las expectativas que se crean antes de ver en directo por primera vez a una banda del calibre de los anglo-estadounidenses, y más cuando al frente se encuentra una figura de la trascendencia de Chrissie Hynde, todo un referente que ha permanecido hasta la actualidad, sin perder un ápice de su carisma en escena ni dejar de hipnotizarnos con las inflexiones de su maravillosa voz.

Hynde es la única constante en el universo The Pretenders, única sobreviviente de la formación original, y en torno a ella gira una ceremonia de reencuentro que conecta con la memoria musical de varias generaciones, a las que seguramente el tiempo no ha tratado tan bien como a ella. Y no es por hacer de menos a nadie, pero en tiempos de descarnado edadismo es un plus de satisfacción, de golpe elegante sobre la mesa, contemplar como una artista no oculta quién es ni lo que lleva sobre sus espaldas, y se pone el acento en su trabajo y en sus canciones, que al fin y al cabo son su legado tenga la edad que tenga.

Las canciones, los momentos, desde la emotiva “I’ll Stand by You”, o al éxtasis compartido con “Don’t Get Me Wrong”, con Hynde con guitarra o sin ella, desde su posición en el escenario o acortando las distancias con su público, plena de desafío chulesco y cercanía, sonaron con toda la energía y entusiasmo rockero que podíamos esperar, bien, muy bien abrigadas por la guitarra de James Walbourne, excepcional en todo momento.

Sonará a final muy socorrido, pero la jefa estuvo en la ciudad y tuvimos la suerte de estar ahí. Por muchas más jefas, por las que fueron y por las que vendrán, y por tener la oportunidad de demostrar su valía gracias a lo realmente trascendente y no por su cuerpo, por cómo visten o por la mirada de los que no ven lo que realmente importa.

Fotos The Pretenders + Introglicerina: Susana Godoy