The Psychedelic Furs ponen imágenes a ‘Wrong Train’

The Psychedelic Furs volvían en 2020 para publicar su regreso después de 29 años, un disco lanzado a través de Cooking Vinyl, su primer lanzamiento desde 1991.

Lo nuevo de The Psychedelic Furs se llama Made Of Rain y ha contado con la producción de su colaborador Richard Fortus (también en Guns N’ Roses).

Tras disftrutar de los vídeos de “Don’t Believe”, “You’ll Be Mine”, “No-One“ y “Come All Ye Faithfull” llega el de “Wrong Train”. Richard Butler, líder la banda comenta: “’Wrong Train’ continúa con las texturas misteriosas en blanco y negro de los videos anteriores de ‘Made Of Rain’. Fue un placer trabajar junto con Hans Neleman en este proyecto. La creatividad Hans, Peter Sebastian y su equipo. Al igual que en las pinturas, las imágenes de este video se modifican para que se vean de una manera completamente diferente “.