The Wave Pictures darán ocho conciertos en septiembre

La querencia de The Wave Pictures por nuestro país es innegable. La banda británica lleva 25 años con una admirable actividad en la que no han parado de dar conciertos y lanzar discos. En todo ese tiempo, sus visitas han sido múltiples y con un denominador común, dejarnos con una sonrisa.

La pandemia les obligó a frenar el ritmo, pero en mayo de 2022 estaban de vuelta con When The Purple Emperor Spreads His Wings. Con la guitarra y voz de David Tattersall al frente, junto al bajo de Franic Rozycki y la batería de Jonny Helm, The Wave Pictures siguen la estela de bandas como Modern Lovers, Herman Dune y Hefner, pero con la destreza de Rory Gallagher en la guitarra solista. Encajados en el pop-rock lo-fi, siempre priorizan la actitud sobre la técnica y se mantienen inmunes a las modas. Con los años, siguen siendo los mismos gamberros socarrones, pero su sonido se vuelve cada vez más clásico y atrevido.

Hace pocos días conocíamos que el 11 de septiembre actuarán en la zaragozana La Lata de Bombillas, un concierto que servirá para conmemorar el 25º aniversario de la emblemática sala de la capital aragonesa. Su gira crece y suma nada menos que siete fechas más: Barcelona, el 5 de septiembre (Razzmatazz 3); València, el 6 (16 Toneladas); Murcia, el 7 (sala pendiente de anunciarse); Sevilla, el 9(Sala X); Madrid, el 10 (El Sol); Segovia, el 13 (Octavo Arte, dentro del WIC XV); y San Sebastián, el 14(Terrazas Kursaal, dentro del Boga Boga Festibala).

Entradas para The Wave Pictures

5 Sep 2024 · BARCELONA · Razzmatazz 3 – Entradas

6 Sep 2024 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

7 Sep 2024 · MURCIA · TBA – Entradas

9 Sep 2024 · SEVILLA · Sala X – Entradas

10 Sep 2024 · MADRID · El Sol – Entradas

11 Sep 2024 · ZARAGOZA · La Lata de Bobillas (25º Aniversario) – Entradas

13 Sep 2024 · SEGOVIA · Octavo Arte (WIC XV) – Entradas

14 Sep 2024 · SAN SEBASTIÁN · Terrazas Kursaal (Boga Boga Festibala) – Entradas