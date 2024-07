Tiger Menja Zebra – Admirables (Dog From Hell Records / Astro / Ataque!)

De las cenizas del grupo Camping (no sé si se acuerdan de ese magnífico disco titulado Fhoto Finish repleto de melodías entretejidas por sonidos kraut y slowcore) sale este grupo catalán Tiger Menja Zebra que, tras un triplete ganador que ellos bautizaron como la “Trilogía de la autodestrucción del ser humano” compuesto por Com Començar Una Guerra (2012), Súper Ego (2014) y Anarquia i Mal de Cap (2017), regresan con otro estupendo compendio de canciones incomodas e incendiarias en el que rinden su personal tributo a algunos personajes Admirables (Dog From Hell Records/Astro/Ataque!) que ellos tienen en su archivo personal.

Abren el disco con un emocionante recuerdo al cómico Pepe Rubianes (“A Round With Pepe Rubianes Talking About Death”) en forma de conversación imaginaria con su espíritu en donde Rubianes narra cómo entendía la muerte, y deja bien claro que la muerte perfecta sería partiéndose de risa. Un final de ensueño.

“Pepe Rubianes” es el tema que le dedican y que se enlaza con la intro antes mencionada de manera expeditiva. Con unas bases contundentes que tienen en el horizonte la EBM, pero también a los siempre reivindicables The Young Gods. Igual de perturbadora es la melodía que acompaña el recitado de Michel Cloup en “Michel Cloup” (Anti Portrait): una base de electrónica saturada de loops no muy alejada de la estética hierática de uno de sus mejores proyectos, Diabologum.

Otro músico al que admiran es al gran Victor Nubla, uno de los fundadores de los seminales Macromassa. “Victor Nubla” es una coreografía de ruidos industriales que van mutando a cada paso y que conectan la estética de Nubla con unos Skinny Puppy. Un recuerdo a uno de los más importantes músicos de la vanguardia estatal.

Más personajes que sirven de espejo en donde reflejarse los vallesanos son “Miguel Noguera” (con speech incluido del propio ilustrador y humorista), “Eric Cantona”(resonancias a las chaladuras de Foetus en Hole), “Kim Gordon” (la faceta más experimental de la ex Sonic Youth queda representada a la perfección), “La Estrella De David” (una carta de amor a David Rodríguez sobre un entramado de líneas percutivas que hibridan el pop con el darkwave), para finalizar con el corazón en un puño tras la escucha de “Mimi Parker”, en donde el susurro de la añorada baterista de Low se cuela en el interior del colchón de ráfagas de electricidad repetitivas e impetuosas que suenan atronadores con el fin de acabar con el silencio que deja tras de sí la muerte.

