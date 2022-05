Todos los discos son grandes – Biznaga, cronistas de la actualidad

Dos señas de identidad. Las guitarras con colmillos y los textos, marca de la casa. Se puede hablar sobre (o contra) una generación, de cómo puede ser un domingo para nada alegre o de si Madrid les (nos) pertenece. Y eso que no es fácil hacer himnos o construir estribillos hechos sin querer (o queriendo) para que el personal los cante (“La noche es nuestra y el día de los demás”) a voz en cuello a la primera oportunidad en el próximo concierto (como este finde en el Tomavistas en Madrid).

La vez anterior que me tope con Biznaga (si alguien no sabe a estas alturas el origen de su nombre tiene la respuesta que también le vale a mi compi Carlos Actrón) fueron Milky y Pablo mis interlocutores en los tiempos de “Sentido del espectáculo”. Han pasado dos discos más desde entonces. “Gran pantalla” llegó antes del vigente “Bremen no existe” y en esta ocasión fueron Álvaro, cantante, y Jorge, bajo y autor de las letras, quienes me explicaron detalles como cuánto han aprendido con Raúl Pérez en los mandos, lo bien que se lo pasan en el Weirdo o el partido de ida y vuelta con Isa Triángulo de Amor Bizarro. Y hasta descubrimos que la partida de nacimiento les sitúa en 2012 con lo cual están al borde (o ya) cumpliendo los 10 años.

Además, cuatro viñetas internacionales y otras cuatro de aquí que se corresponden con noticias y novedades.

Y es que los Rolling Stones sacan su directo de El Mocambo de Toronto del 77, se publica la biografía traducida de las aventuras de los hermanos Reid (o sea The Jesus & Mary Chain), que los Beach Boys y su “Sounds of summer” cumplen 60 años o las revisiones vía Sean de Soup Dragons de temas de los BMX Bandits.

Por estos lares Joana Serrat (aunque ella tiene proyección -y mucha- fuera) saca vinilo single edición limitada, Helena Goch tiene tiempo para sus diseños y para seguir haciendo canciones, otro avance del álbum que vendrá de Natalia Nosotrash en su yo de La Villana y un anticipo del que será el disco próximo de Lúa Gramer.