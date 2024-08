Otro adelanto para A Place To Bury Strangers

A Place To Bury Strangers regresan con Synthesizer, que se lanzará el 4 de octubre a través de Dedstrange. Las sesiones de escritura del disco comenzaron en el estudio de la banda en Queens, poco después del lanzamiento de See Through You de 2022., con una nueva formación que incluye a John y Sandra Fedowitz.

Según el líder Oliver Ackermann, el álbum es caótico pero humano, destacando la importancia de la espontaneidad y la colaboración en una era dominada por la IA en la música, una colección de canciones crudas y potentes, reflejando la energía de las presentaciones en vivo del grupo.

Hoy conocemos su nuevo sencillo/vídeo «You Got Me», que sigue a «Disgust» y continúa mezclando el poso bailable con una incómoda distorsión marca de la casa.

Escucha ‘You Got Me’ de A Place To Bury Strangers