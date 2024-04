Travis anuncian conciertos en España

Hace pocos días te hablábamos del que será nuevo disco de Travis, L.A. Times, que llegará a las tiendas el próximo 12 de julio de 2024 a través de BMG.

El ya décimo álbum de estudio de la banda escocesa y sucesor de 10 Songs (2020, BMG) llega con diez nuevas canciones producidas por Tony Hoffer (Air, Beck, Phoenix), y compuestas por Fran Healy en su estudio en las afueras de Skid Row, Los Ángeles, la ciudad que ha llamado su hogar durante la última década.

El propio Frank Healy afirma que estamos ante el “nuestro álbum más personal desde ‘The Man Who’. En aquel entonces había muchas cosas importantes sobre las que escribir, las placas tectónicas se habían movido en mi vida. Solo tenía 22 años cuando escribí aquellas canciones. Fueron mi terapia. Más de 20 años después, las placas se han movido nuevamente. Hay mucho de qué hablar”.

Hoy se confirman sus primeras fechas de presentación en nuestro país, para este mismo verano.

Toma nota de las fechas de Travis

28 de agosto – Razzmatazz (Barcelona)

29 de agosto – La Riviera (Madrid)

Entradas en su web

Escucha ‘Gaslight’

Estas serán las canciones de ‘L.A. Times’

01 – Bus

02 – Raze the Bar

03 – Live It All Again

04 – Gaslight

05 – Alive

06 – Home

07 – I Hope That You Spontaneously Combust

08 – Naked In New York City

09 – The River

10 – L.A. Times

Foto Travis: Steve Gullick