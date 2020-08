Troye Sivan comparte un nuevo tema, ‘Rager teenager!’

Tras el reseñable éxito de su nuevo single, “Easy” – con más de 11 millones de streams solo en su primera semana y ahora superando los 20 millones combinados – Troye Sivan ha compartido un nuevo tema, “Rager teenager!”. Ambas canciones aparecen en su nuevo EP de 6 cortes, In A Dream, a la venta el 21 de agosto con Capitol Records.

In A Dream ya puede reservarse aquí. Los fans que reserven el EP en formato digital recibirán “Rager teenager!” más “Easy” y el primer tema, “Take Yourself Home” publicado durante la pandemia, que cuenta con más de 76 millones de streams globales acumulados.

Troye Sivan supera hasta la fecha los 8000 millones de streams globales combinados. Su segundo disco, Bloom (2018, Capitol Records) fue uno de los mejores del año para Muzikalia.

“Revelation” – su colaboración con Jónsi para la película Boy Erased, co-protagonizada por Troye – nominada a un Globo de Oro a Mejor Canción Original de Banda Sonora Oscar. “Louder Than Bombs,” una canción co-compuesta por Troye se incluye en el nuevo álbum de BTS, Map of The Soul: 7, que se ha estrenado en el #1 en U.S.A., Corea, Australia y otros países del mundo.