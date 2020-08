New Order reeditan ‘Power, Corruption & Lies’ con muchos inéditos

New Order han anunciado la reedición de uno de sus trabajos más icónicos. Power, Corruption & Lies fue publicado en 1983 siendo uno de sus mejores álbumes, honor que comparte con obras como Low-Life (1985) y Technique (1989).

El próximo otoño verá su edición definitiva (en 2008 tuvo otra reedición menor) que ahora llega en un jugoso boxset que contendrá vinilo, CDs, DVDs, sesiones para la BBC y lo más interesante de todo, 13 pistas inéditas hasta la fecha.

Power, Corruption & Lies: Definitive Edition incluye un LP de vinilo de 180 gramos, dos CD, dos DVD y un libro, se lanzará el 2 de octubre. Ese mismo día, cuatro de los sencillos de 12 pulgadas de New Order de 1983-84 que no aparecieron en el álbum: “Blue Monday”, “Confusion”, “Thieves Like Us” y “Murder”, se reeditarán por separado.

La caja de Power, Corruption & Lies incluirá el álbum, remasterizado por primera vez a partir de las cintas analógicas originales, tanto en CD como en vinilo. El segundo CD, denominado Extras, incluye versiones inéditas de las canciones del álbum de las sesiones de grabación del disco y tomas descartadas de la sesión de John Peel. Los DVD incluyen varias presentaciones en vivo de conciertos en 1982 y 1983, así como apariciones en televisión y el documental “Play At Home” realizado para Channel 4 en 1984. La caja. qiue presenta un nuevo diseño de Peter Saville, también incluirá un 48 Libro de tapa dura de que recopila fotografías raras y un texto original.

Este es el contenido de uno de los discos trascendentales en la carrera de New Order:

New Order – Power, Corruption & Lies (for CD and LP) (2020 remaster)

1. “Age of Consent”

2. “We All Stand”

3. “The Village”

4. “5 8 6”

5. “Your Silent Face”

6. “Ultraviolence”

7. “Ecstacy”

8. “Leave Me Alone”

Power Corruption & Lies — Extras (CD)

Writing Session Recordings

1. “Age Of Consent” *

2. “The Village” *

3. “5 8 6” *

4. “Your Silent Face” *

5. “Ecstacy” *

6. “Leave Me Alone” *

John Peel Session

7. “Turn The Heater On”

8. “We All Stand”

9. “Too Late”

10. “5 8 6”

John Peel Session Outtake

11. “Too Late” (instrumental rough mix) *

New York Session Outtake

12. “Thieves Like Us” (New York demo #1) *

Writing Session Recordings

13. “Thieves Like Us” *

14. “Murder” *

15. “Blue Monday” *

16. “Blue Monday” *

Album Session Recordings

17. “Blue Monday” (instrumental outtake) *

* Inéditas

New Order – Power, Corruption & Lies DVD

DVD 1

Live Shows

The Hacienda, Manchester, June 26, 1982

“In A Lonely Place”

“Ultraviolence”

“Denial”

“The Village”

“We All Stand”

“Senses”

“Chosen Time”

“5 8 6 ”

“Temptation”

“Everything’s Gone Green”

Rosehill Hotel, Kilkenny, Ireland, April 24, 1983

“We All Stand”

“Leave Me Alone”

“Denial”

“The Village”

“Temptation”

“Confusion”

“Age Of Consent”

“Blue Monday”

“Everything’s Gone Green”

“Ceremony”

TV Sessions

BBC Top Of The Pops, London, 1983

Blue Monday

Countdown – 1983

“Confusion”

Switch – 1983

“Age Of Consent”

“Blue Monday”

BBC Top Of The Pops, London, 1984

“Thieves Like Us”

Extras

The Hacienda, Manchester, 1983

“Your Silent Face”

“5 8 6”

Recreation Centre, Tolworth, 1983

“We All Stand”

“Leave Me Alone”

Tower Ballroom, Birmingham, 1983

“Love Will Tear Us Apart”

First Avenue, Minneapolis, 1983

“Ultraviolence”

Uni-Mensa, Dusseldorf, 1984

“The Village”

Alabamahalle, Munich, 1984

“Thieves Like Us”

“Blue Monday”

Metropol, Berlin, 1984

“Lonesome Tonight”

“Confusion”

DVD 2

Play At Home

Channel 4 documentary made by New Order

Live Show

The Hacienda, Manchester, July 20, 1983

“Blue Monday”

“Age Of Consent”

“Lonesome Tonight”

“Your Silent Face”

“Leave Me Alone”

“5 8 6”

“Denial”

“Confusion”

“Temptation”

“Thieves Like Us”

“In A Lonely Place”

“Everything’s Gone Green”

12-Inch Singles

(Released separately)

Blue Monday

Side 1

“Blue Monday”

Side 2

“The Beach”

Confusion

Side 1

“Confusion”

“Confused Beats”

Side 2

“Confusion Instrumental”

“Confusion” (Rough Mix)

Thieves Like Us

Side 1

“Thieves Like Us”

Side 2

“Lonesome Tonight”

Murder

Side 1

“Murder”

Side 2

“Thieves Like Us Instrumental”