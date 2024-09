Tv On The Radio reeditan su debut y vuelven a los escenarios

TV on the Radio están de vuelta. La banda regresa con la reedición de su álbum debut Desperate Youth, Bloodthirsty Babes el 15 de noviembre, en celebración de su 20º aniversario. Para celebrar su publicación han anunciadoconciertos en Nueva York, Los Ángeles y Londres. David Sitek no participará en los shows, aunque sigue siendo parte del grupo.

Desde su último álbum, Seeds (2014), la banda ha mantenido un perfil bajo, lanzando solo un sencillo en 2015 y haciendo apariciones esporádicas algún concierto. Mientras tanto, los miembros han trabajado en proyectos paralelos: Tunde Adebimpe ha avanzado en su carrera como actor, Kyp Malone ha protagonizado películas y colaborado con varios artistas, y Sitek ha continuado produciendo para otras bandas, incluyendo el regreso de Yeah Yeah Yeahs en 2022.

La reedición de Desperate Youth, Bloodthirsty Babes incluirá cinco pistas adicionales, entre ellas la inédita «Final Fantasy,» un demo temprano de «Bomb Yourself,» junto con otras como «Staring at the Sun (Demo)» y «Dry Drunk Emperor».

Escucha ‘Final Fantasy’ de Tv On The Radio

Estas serán las canciones de la reedición de ‘Desperate Youth, Bloodthirsty Babes’

01 The Wrong Way

02 Dreams

03 King Eternal

04 Ambulance

05 Poppy

06 Don’t Love You

07 Bomb Yourself

08 Wear You Out

09 Staring at the Sun

10 You Could Be Love

11 Staring at the Sun (Demo) (Remastered)

12 New Health Rock (Remastered)

13 Modern Romance (Remastered)

14 Final Fantasy (2004 Recording)

15 Dry Drunk Emperor (2005 Recording)