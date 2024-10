Tyla – TYLA + (Fax Records / Sony)

La historia de la sudafricana Tyla Laura Seethal es la representación alegórica de los tiempos en los que vivimos. La aceleración de información a través de las redes sociales hace posible que, de un momento a otro, el signo de tu suerte cambie de la noche a la mañana. El flujo de música y la viralización de imágenes es continua, no se detiene, nos tiene cautivos a su designio, y desde los lugares del planeta más alejados del epicentro de la industria del pop maintream – o lo que es lo mismo: el mercado anglosajón – es posible que surjan talentos como el de Tyla, que desde la publicación de su primer tema en 2019 titulado “Getting Late” se ha ido haciendo un hueco en el mundo de las músicas llamadas “urbanas”.

Este tema, y su lujoso video con coreografías de baile estupendas, llegó a alcanzar un éxito inesperado: 1,7 millones de visualizaciones en YouTube, así como situarla en listas de reproducción de Spotify (Amapiano Grooves) que la encumbraron a la fama en su Gauteng natal (provincia de Sudáfrica), y además supuso un revulsivo importante para un estilo musical todavía no muy conocido, el amapiano. Este género musical bebe de la tradición africana (kwaito), del house y del soul, así como del afrobeat y tanto puede ser vocal como instrumental. Es una variante de música electrónica con un ritmo muy sincopado y líneas de graves poderosos. Tyla comenta en las entrevistas que su visión del amapiano tiene mucho de adaptación a la tradición occidental, así que no es raro que esta trasmutación venga dada por un fichaje por una multinacional que, como bien sabemos, intentan fagocitar modas allende los mares al gusto del consumidor blanco y de clase media. Tampoco hay que olvidar que esta joven talentosa ha crecido escuchando músicas de diferente pelaje, así que tampoco es extraño que la hibridación de estilos sea algo de lo más normal en estos tiempos en donde cohabitan diferentes culturas y tradiciones.

Dejando de lado los planes crematísticos diseñados desde los despachos de directivos encorbatados, el foco mediático de nuevo se centró en nuestra mujer el año pasado con la extraordinaria “Water”, sencillo de adelanto de este notable TYLA (Fax Records / Sony, 2024). De nuevo, con un video sensual que lanza guiños a Britney Spears, la canción llegó a los puestos más altos de las listas de éxitos, además de ganar un Grammy a la mejor artista africana, categoría que la franquicia norteamericana se sacaba de la manga por primera vez. Un tema perfecto que combina sensualidad, ritmos 4×4 pegadizos, y unos coros femeninos que son ambrosía para los oídos.

El resto del disco no desentona para nada ante la sombra alargada de tamaño cañonazo de tema. “Truth Or Dare” sigue las líneas trazadas por los temas anteriores, añadiendo hermosas armonías afrobeat, y una atmosfera ensoñadora deudora de Sade y todo el cosmic soul. La ayuda de la nigeriana Tems en las voces en “No 1” es una delicia, mientras que Becky G la complementa en “On My Body”, otro tema excelente que nos invita a sudar en la pista de baile a ritmo de sensuales contoneos.

Escucha Tyla – TYLA +