Pixies comparten su concierto completo en París

Hace una semana Pixies pasaban por nuestro país para presentar las canciones de su nuevo disco. Fue en septiembre de 2022 cuando se publicaba Doggerel, trabajo grabado en Guilford Sound, un estudio ecológico en Guilford, Vermont, con la producción de Tom Dalgety.

Los de Black Francis se presentaron hace pocos días en la sala Olympia de París con un generosos setlist de dos horas y nada menos que 37 canciones, que el canal cultural ARTE ha compartido a través de Youtube. Así que si eres de los que no pasaste por sus recientes conciertos españoles, puedes disfrutar ahora del directo de los de Boston.

Escucha el concierto de Pixies en el Olympia de París

Estas fueron las canciones interpretadas por Pixies

Cecilia Ann

Brick Is Red

Wave of Mutilation

Human Crime

Head On

Planet of Sound

Vault of Heaven

Who’s More Sorry Now?

Gouge Away

Doggerel

Caribou

Ana

All the Saints

Death Horizon

Ed Is Dead

Cactus

The Holiday Song

Vamos

Nimrod’s Son

Blown Away

Break My Body

Here Comes Your Man

Motorway to Roswell

Get Simulated

Haunted House

Thunder and Lightning

There’s a Moon On

The Lord Has Come Back Today

Pagan Man

Nomatterday

Monkey Gone to Heaven

Debaser

Tame

Hey

Wave of Mutilation (UK Surf)

Where Is My Mind?

Winterlong