Vince Staples – Vince Staples (Blacksmith/Motown)

El rapero californiano Vince Staples empezó su imparable carrera en el colectivo Odd Future del cual crecieron grandes experimentadores como Tyler The Creator o Earl Sweatshirt entre otros. Un colectivo de jóvenes sobradamente preparados para hibridar estilos musicales, y tensar las relaciones entre la narración personal y la crónica social en sus letras.

Staples es un artista que se ha encaramado al éxito mainstream: tiene programa propio de televisión online (“The Vince Staples Show”), tiene a Netflix rondándole, patrocina bebidas espirituosas, y aparece en revistas de moda con ropa y colgajos varios. Dejando a parte esta faceta publicitaria, es un excelente músico que lleva una carrera sin mácula. Discos espléndidos como Big Fish Theory (2017) se posicionaron en las listas americanas de ventas.

Las tribulaciones del éxito fácil y su pasado en las bandas callejeras quedan reflejadas en sus letras, combinadas con sonidos que a cada disco han ido basculando entre los registros más tenebrosos hasta el Detroit techno. Como se puede apreciar el de Compton es un tipo con una mente en ebullición.

Para este disco de título homónimo, Vince Staples (Blacksmith/Motown, 2021), se alía con el productor Kenny Beats para facturar un cancionero breve (no más de 20 minutos), pero altamente adictivo y eficaz. La herencia del G-funk reberveran en temas poderosos como “Taking Trips” o “The Shining” acolchadas por beats y samplers con voces distorsionadas. En otros temas como el que abre el disco, “Are you With That”, la melodía se mece por derroteros para pop.

El rapero ha comentado en las entrevistas promocionales que este es su trabajo más personal: en portada aparece un primer plano con semblante circunspecto, y en los interludios hablados su madre narra algún capitulo de la vida de Staples en North Long Beach (California). La angustia se apodera de él cuando siente por es mercancía para un sistema que es capaz de dártelo todo y quitártelo a su antojo (“When I see my fans I’m too paranoid to shake their hands”) canta en “Sundown Town”, y en la letanía de “Law Of Average” da cuenta de la diferencia de vida que existe entre su pasado turbulento en los suburbios y la que habita en estos momentos. Un reguero de insatisfacción a la par que de orgullo por lo conseguido persigue a un tipo se consolida como una de las grandes figuras del rap actual.

Escucha Vince Staples – Vince Staples (Blacksmith/Motown)