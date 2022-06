Placebo recuperan su ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush

Placebo son bastante dados a versionar canciones de sus artistas favoritos. A lo largo de su carrera han revisado temas de Pixies, The Smiths, Depeche Mode, Alex Chilton, Serge Gainsbourg, Robert Palmer o Kate Bush, entre muchos otros.

Estos días Kate Bush ha vuelto a la actualidad por obra y gracia de la cuarta temporada de Stranger Things, cuya banda sonora (lee aquí el especial) incluye la popular “Running Up That Hill”, que ha alcanzado el nº1 de descargas de iTunes y ya esté entre las 100 canciones más escuchadas de Spotify, cuando su disco Hounds Of Love del año 1985 no llegó más allá del nº3 en las listas británicas en el momento de su publicación y al 30 en el Billboard Hot 100.

Placebo han querido recordar a sus fans que ellos incluyeron la canción en su disco Covers allá por 2003, y dos décadas después han vuelto a incorporarla en los setlists de presentación de su nuevo y recomendable Never Let Me Go (2022), que traerán dentro de pocas semanas a Mad Cool y Bilbao BBK Live. Hace pocas horas han compartido su versión interpretada en el festival Rock am Ring.

Escucha ‘Running Up That Hill’ de Placebo

Han pasado nueve años desde que Placebo lanzaran su último disco, Loud Like Love (2013) y cinco desde que entregaran su último sencillo, “Jesus’ Son“. Desde entonces, han publicado un recopilatorio, celebrado sus 20 años de carrera con una gira muy especial que pasó por nuestro país o conmemorado el aniversario de Without you Im Nothing (1998). Durante la pandemia se acordaron de sus seguidores recuperando algunos conciertos históricos y empezaron a hablar de que se encontraban preparando nuevas canciones. Ahora están por fin de vuelta con un disco a la altura de sus grandes obras.