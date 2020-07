Wye Oak anuncian su EP ‘No Horizon’

Para los multiinstrumentistas Jenn Wasner y Andy Stack, no existe el miedo a lo desconocido, ni la belleza en la rigidez, ni una definición cerrada sobre lo que implica Wye Oak, su proyecto en constante evolución. No existe el “y si” a la hora de plantear la experimentación con el formato de su producción musical, sino el “cómo”.

En este caso, hablamos de No Horizon, el EP con cinco canciones nuevas de Wye Oak grabadas junto al Brooklyn Youth Chorus, que estará disponible en todo el mundo a partir del 31 de Julio. El grupo publica hoy su primer adelanto, “AEIOU”, junto a su lyric video que cuenta con diseños de Eva Claycomb y la animación de Bradley Hale.

Jenn Wasner sobre el contexto de “AEIOU”: “Esta canción trata sobre lo inadecuado que puede ser el lenguaje. Fue compuesta cuando aquellos que siguen en el poder pensaron que podían minimizar la existencia de ciertas personas eliminando el uso de las palabras que actualmente usamos para definirlas, como transgénero. El lenguaje es superior a los poderes que intentan controlarlo. Somos mucho más que aquello que puedan sugerir las palabras”.

No Horizon es el progreso natural de un grupo que abraza la experimentación. A finales de 2019 y comienzos del 2020 Wye Oak publicó los singles “Fortune,” “Fear of Heights,” y “Walk Soft” de forma casi inmediata, condensando ese espacio entre la creación y el lanzamiento. Wasner y Stack también expandieron su directo para pasar de ser un dúo a un grupo de cinco miembros que incluye algunos de sus colaboradores más admirados y de más confianza.

“Hay un sentido de comunidad en crear música con otras personas en el mismo tiempo y espacio, y esto es algo que se nos había escapado en muchos niveles” explica Stack. “En parte por razones puramente geográficas, al vivir muy lejos unos de otros, pero también es cierto que es por el estilo de conciertos que elegimos en los últimos cinco años por lo que hemos acabado conociendo y usando distintos tipos de aparatos electrónicos como sintes y cajas de ritmos. Todo eso nos permitió maximizar nuestro fuego de artillería, nuestros resultados a partir de una paleta limitada.”

En No Horizon Wye Oak continúan pintando con nuevos colores. La temática que une el universo sonoro y a los distintos personajes de las composiciones de Wasner y Stack es el aislamiento creado por la tecnología: cómo logra que nos sintamos demasiado conectados y demasiado desconectados al mismo tiempo. También entra en juego un cambio de perspectiva, con una generación de jóvenes cada vez más sumergida en el éter tecnológico en comparación con sus mayores. Ese tipo particular de soledad resulta palpable en No Horizon, especialmente en la yuxtaposición de la exploración de Wasner sobre la ansiedad y la ola de jóvenes voces corales que se eleva para encontrarse con ella. Esta soledad ha aparecido en canciones anteriores de Wye Oak, pero aquí se ha convertido en algo tangible. Es una historia contada con herramientas nuevas, el último esfuerzo de Wye Oak por reinventarse.

“Llevamos mucho tiempo sabiendo que necesitamos aprender cómo permitir que este proyecto evolucione para que pueda seguir existiendo, porque nuestra asociación con músicos y colaboradores nos importa mucho. Necesitamos encontrar nuevas formas de conseguir que siga pareciendo vivo y nuevo al mismo tiempo. Y esto es parte de esa exploración.”

