Margarita Quebrada – Luces (Jabalina Música)

Margarita Quebrada se unen a la larga lista de bandas que están revitalizando el postpunk nacional en los últimos tiempos. El proyecto formado en Valencia por Nacho López, Miguel Yubero y Mikel Cabanes el pasado año, se presentaba a principios de 2020 con “Laberinto”, un interesante adelanto que nos puso tras su pista gracias a esa oscura gama de tonalidades heredera de esa ristra de imprescindibles, tanto del pasado (los The Cure de 1980-1982, The Chameleons, Joy Division, Bauhaus, etc), como del presente (Interpol, White Lies, Editors).

Su repertorio se nutre de densos ambientes, guitarras punzantes, cajas de ritmos… y una voz que nada entre brumas y sintetizadores. Synthpop, new wave, postpunk… Margarita Quebrada salen vencedores en este EP de tan solo cinco canciones que va oscureciéndose según avanza su minutaje; con hitos tan reseñables como la antes comentada “Laberinto”, la canción que le da título -“Luces”-, la más pegadiza del conjunto “La Pista Roja” o la reflexiva “Tu Voz”, con la que se cierra esta breve, pero intensa presentación.

Apenas 20 minutos que nos dejan con ganas de seguir entrando en ese universo que crean que aunque conocido, nos sabe a gloria.

Escucha Margarita Quebrada – Luces