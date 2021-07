10 instrumentales de films de fantasía y super-héroes

Continuamos esta serie acerca de tonadas instrumentales que aparecen en diversos films. Las condiciones de la elección de canciones las tenéis en el prólogo de las anteriores entradas, siempre aquí en Muzikalia.

Tras el tema de criminalescas / policiacas, de ciencia-ficción, de acción / aventuras, de drama, de comedia, del Oeste y de terror, en el 8º caso de esta serie le toca el turno a películas de fantasía y superhéroes; de las cuales escogeré 10.

(Primero) – “The ring goes south” de EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (2001)

–APUNTES BREVES SOBRE LA MELODÍA: Para enfrentarse a algo de la envergadura de la banda sonora de El Señor de los Anillos se precisaba alguien de una capacidad contrastada y aunque muchos pensaban que tomaría la responsabilidad alguien de la talla, por ejemplo, de John Williams o de Hans Zimmer, al final se acabó haciendo cargo Howard Shore, el cual ya era conocido por colocar sus acordes en El Silencio de los Corderos, en 1991. A pesar de que la mayoría del público no le entusiasmó el nombramiento de Shore, este compositor ejecutó una labor memorable y con un atractivo estilo muy medieval; además de declarar él mismo que en esta B.S.O. puso todo lo que sabía a nivel de cine, música, composición, orquestación, conducción, producción y grabación. Como guinda y como pasos previos a todo lo ennumerado, este autor, nacido en Toronto, para inspirarse tuvo que leerse entera la célebre novela de J.R.R.Tolkien y viajar a los sitios del rodaje del film, como Nueva Zelanda; llevándole todo ello una exhaustiva y concienzuda preparación de 4 años.

Con esas robustas bases, Shore engendró luego diversos temas como, por ejemplo, el precioso, conmovedor y épico “The Ring Goes South” que simboliza la inquebrantable amistad y ayuda mutua de los nueve aventureros, los cuales intentarán por todos los medios, durante su muy arriesgada odisea, que no se corrompa su pureza ni su modestia por mucho que les tiente el diabólico anillo del poderosísimo Sauron. Éste personaje, por cierto, posee otra de las melodías más reseñables, aunque sería muy extenso tratar aquí tratar todo el vendedor, increíble y monumental trabajo de Howard Shore destinado a toda esta trilogía fílmica y es que este compositor canadiense terminó de demostrar aquí que se encontraba al mismo nivel de los más capaces creadores de música para largometrajes, a pesar de las reticencias iniciales de muchos melómanos y cinéfilos aficionados, recalco.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Sean Bean, Ian Holm y Orlando Bloom; en los principales papeles.

DIRECTOR: Peter Jackson.

-CINTA BASADA EN LA NOVELA DE: J.R.R. Tolkien, el cual la publicó en 1954.

(Segundo) – Tema principal de SUPERMAN (1978)

–UN PAR DE DETALLES SOBRE LA COMPOSICIÓN: De los numerosos himnos grandilocuentes y solemnes compuestos por su ilustrísima majestad John Williams, los compases acerca del íntegro y benévolo Superman son unos de los más rememorados y queridos. En consecuencia, es altamente probable que ésta del año 1978 suponga una melodía nunca superada después en lo que respecta a super-héroes adaptados a la gran pantalla y procedentes del comic. De tal modo, los instrumentos de viento, así como los violines y los timbales, provocan ostensibles emociones positivas en el público cuando las notas de la partitura se fusionan y se vinculan con el magno vuelo de “El hombre de acero”.

Al igual que con La Guerra de las Galaxias, la técnica de composición de Williams fue una denominada “intervalos perfectos” (y dentro de un estilo muy estadounidense), la cual siempre se propone ser placentera para el tímpano. Sus influencias podrían provenir, curiosamente, del neorromanticismo del popular tema “Here comes the bride”, del alemán Richard Wagner y también de “Fanfare of the common man” de Aaron Copland; al cual ya le mencionamos como maestro del compositor protagonista de éstos párrafos, durante una entrega anterior de esta serie. Agregar que, en principio, iba contratarse a Jerry Goldsmith para la faena citada pero unas desavenencias de éste con los productores de la cinta motivaron que el cometido recayera en el propio John Williams.

La melodía es tan vistosa que hasta el propio actor principal Christopher Reeve manifestó de modo muy entusiasta: “Había perdido mi objetividad respecto a mi trabajo y a la película después de estar filmando durante un año y medio. Sin embargo, cuando fui a ver la primera sesión de grabación de John Williams con la London Symphony Orchestra y escuché la marcha que él creó para los créditos iniciales, mis ánimos despertaron. Su banda sonora para la película es perfecta y siempre será un clásico”.

Incluso la “soundtrack” obtuvo su nominación a los Oscars pero, incomprensiblemente, no abrazó dicho galardón.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Glenn Ford, Jackie Cooper y Marlon Brando; en los roles esenciales.

-DIRECTOR: Richard Donner.

– PELÍCULA BASADA EN EL COMIC DE: Jerry Siegel y Joe Shuster, desde 1933.

(Tercero) – “ Becoming one of the people” de AVATAR (2009)

–ALGO DE HISTORIA SOBRE LA MELODÍA: El director James Cameron tras contar con el reputadísimo y talentoso James Horner en los filmes Aliens, el regreso (1986) y Titanic (1997), volvió a confiar en este segundo para Avatar, en 2009. Para este lírico y épico “Becoming one of the people”, es decir, para este tema principal con sabor tribal, de aventuras, de espiritual respeto por la naturaleza y de dramatismo (por cierto, que para este caso particular consideraré el angelical coro como un instrumento más de esta tonada) y también para el resto de la banda sonora, el mismo Horner se tomó dos años de tiempo para tratar de lograr unos resultados satisfactorios y a fe que así mismo aconteció, ya que a la partitura que ambienta el metraje le llovieron las candidaturas a varios tipos de premios. Según palabras del propio compositor: “Lo que he hecho es crear un mundo que emplea una cantidad inmensa de colores y pigmentos que no han sido escuchados nunca con anterioridad.”

De todos modos, el mentado autor contó con la ayuda de la etnomusicóloga Wanda Bryant para intentar refractar, adecuadamente, la cultura de la “azulada” civilización alienígena que protagoniza la cinta y además él dedicó 18 horas al día para el perfeccionamiento de todo el sonido de fondo. Por contra, los detractores echaron en cara todo lo contrario de lo que él mismo manifestó, es decir, algunas voces discordantes achacaron que el propio Horner utilizó los mismos esquemas que algunos trabajos suyos anteriores. Lo peor sobrevino cuando James Horner falleció en 2015, mientras creaba la B.S.O. para una segunda parte de Avatar.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldaña, Michelle Rodríguez, Stephen Lang y Giovanni Ribisi; encabezando el reparto.

-DIRECTOR: James Cameron.

*Nota del autor: Tal como expliqué en anteriores entradas, los géneros de cine fácilmente pueden entremezclarse y además de la fantasía, Avatar también presenta algunos otros elementos de ciencia-ficción.

(Cuarto) – Tema principal instrumental de BATMAN (1989)

-SOBRE EL COMPOSITOR DE LA MELODÍA: El director Tim Burton no albergó ninguna duda sobre a quien quería para elaborar las tonadas instrumentales de Batman, en 1989. Se trataba de Danny Elfman, el cual no fabricó una melodía principal muy compleja pero sí muy dinámica, rimbombante, decidida, aventurera y con mucho gancho “in crescendo” y, al unísono, algo recóndita y lúgubre; todo ello de cara a representar las justicieras acciones del “hombre-murciélago” . Esta partitura impulsó a Elfman hacia el status de más grandes autores musicales para películas pero al principio, al no poseer experiencia en super-producciones antes de Batman, las cosas se pusieron complicadas para dicho compositor, el cual declaró:

“Componer Batman fue mi gran prueba de fuego. Fue duro. Era solo mi décima película y todo lo que yo había hecho hasta ese momento eran comedias, así que tenía menos experiencia de la que cualquiera debería tener en esa situación y ni el productor, Jon Peters, ni el estudio me querían. El único comentario que alguien hizo al principio fue que no me querían a mí y que querían a John Williams. Realmente tuve que luchar para ganarme a todos y lo abordé todo de manera muy agresiva.”

Finalmente, el mismo Tim Burton, a través de una audición, ayudó a convencer al productor y a la compañía cinematográfica de que Danny Elfman era el más idóneo para dicha labor y es que el cineasta y el compositor se conocían ya de haber trabajado juntos en filmes como Bettlejuice, en 1988; con resultados también más que imborrables y magistrales, por cierto.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Billy Dee Williams y Jack Palance; encabezando el reparto.

-DIRECTOR: Tim Burton.

(Quinto) – Tema principal de WILLOW (1988)

CREACIÓN DE LA MELODÍA: Retornamos con el prematuramente malogrado James Horner, uno de los astros de los sones para películas, a pesar de que también se le ha recriminado ser un astuto y diestro “adaptador” de fragmentos de otros trabajos de diversos autores. Concretamente, para enmarcar los pasajes de magia en la Edad Media de Willow, el compositor se halló fuertemente influido por la sinfonía nº3 (“Renana”) de Robert Schuman, por “Redención” de Richard Wagner (El anillo de los nibelungos) o por el tema “Peer Gynt” de Edvard Grieg; solamente que en el film todo viene licuado con un “tempo” más apropiado para respaldar a una épica, frenética y tierna historia de aventuras y hechicería, con el magnánimo y humilde enano Willow y el alocado pero noble combatiente MadMardigan como protagonistas. Despunta el empleo de la shakuhachi, es decir, de una antigua flauta japonesa.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Val Kilmer, Warwick Davies, Joanne Whalley, Jean Marsh, Bill Barty, Patricia Hayes y Kevin Pollak; entre otros/as.

DIRECTOR: Ron Howard.

(Sexto) – Tema principal de SPIDERMAN (2002)

-UN PAR DE DETALLES SOBRE LA MELODÍA: Retornamos a los super-héroes y también volvemos con el especialista en películas de corte fantástico, Danny Elfman, el cual también intentó ofrecer con el “hombre-araña” un toque melódico, emocionante y adornado, a la vez que gótico, tal como él mismo había llevado a cabo con Batman. Finalmente, Danny obtuvo casi casi tan óptimas prestaciones con el “álter ego” de Peter Parker, bajo mi punto de vista, aunque también con el matiz de alcanzar algo más de animación, ya que la personalidad del propio Spiderman siempre arroja algo de más luz a sus acciones que el “murciélago humano”.

Las mutaciones de ritmo de los violines y demás instrumentos pretenden hacerse eco del tensionado enfrentamiento del intuitivo y simpático “trepamuros” contra el desalmado y lunático Duende Verde, en la cinta de 2002. Comentar que Elfman, el cual grabó la partitura en Los Angeles con una orquesta de 90 miembros, también escribió luego la música de la segunda y la tercera parte de la citada saga “arácnida” y también tuvo que ver con la de Hulk, en 2003.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, J.K. Simmons y Willem Dafoe; entre otros/as.

DIRECTOR: Sam Raimi.

-PELICULA BASADA EN EL COMIC DE: Stan Lee, desde 1962.

(Séptimo) – Tema principal de CONAN, EL DESTRUCTOR (1984)

-ALGÚN QUE OTRO APUNTE: Después de concebir la partitura de Conan, el bárbaro, en 1982, el compositor de Kansas City, Basil Poledouris tuvo el acierto de no solo de cambiar de esquemas sonoros, sino de además resultar aún más reluciente en la segunda parte, de 1984; pero solamente ¡ojo! en lo que respecta a la principal melodía orquestada sobre las correrías de este indómito guerrero. Algo paradójicamente, esta “arabesca” e intrépida sintonía abanderada es la única que parece salvarse del resto de la banda sonora de dicho año 84, plena ésta de repeticiones procedentes del mencionado 82; donde además el mismo Poledouris se quejó de que en Conan, el destructor se contó con un presupuesto mucho más bajo y de que no pudo disfrutar de tantos medios como en la primera para llevar a cabo su trabajo musical, es decir, que ni pudo disponer de coros ni de una orquesta tan amplia y tan talentosa como dos años atrás; algo que dejó frustrado e insatisfecho al compositor de origen griego.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Arnold Schwarzenegger, Olivia D’abo, Grace Jones, Tracey Walter, Sarah Douglas y Wilt Chamberlain; entre otros/as.

-DIRECTOR: Richard Fleischer.

(Octavo) – “DeMarco’s End” de ELEKTRA (2005)

– ALGUN APUNTE SOBRE LA MELODÍA: Para potenciar las peripecias de la melancólica super-heroína Elektra, la cual resucita a la vida tras el asesinato de su familia y de ella misma, el compositor canadiense especializado en canciones para cine, Christophe Beck, urdió destacables melodías como “DeMarco’s end”. Ésta misma quizás no posee la ampulosidad y la majestuosidad de las aplicadas a otras películas del sub-género como Ironman, Wonder Woman o el ya citado Batman (siempre defendibles éstas también, por descontado) pero, eficaz y sagazmente, el citado Beck apostó por una mezcla de orquestación y electrónica también muy intensa y a la vez, atípica, experimental, misteriosa, perturbadora, penetrante, casi reflexiva y donde el citado autor de Montreal, además, se halla bajo el influjo de algunas partituras de Thomas Newman.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Jennifer Garner, Goran Vinsjic, Will Youn Lee, Jason Isaack y Terence Stamp; entre otros/as.

(Noveno) – Tema titular de MALÉFICA (2014)

– SOBRE EL COMPOSITOR: Y por fin, hacemos aparecer aquí a alguien que jamás puede dejar de nombrarse respecto las bandas sonoras para películas: el histórico californiano James Newton Howard. En cuanto a su tintineante, dulce y sustanciosa melodía titular de Maléfica, ésta quizás podría representar el lado inocente de la protagonista principal cuando aún es una mágica hada infantil sin ningún tipo de negrura en sus entrañas, algo ésto último que sí sobrevendrá después, ya en su edad adulta. A pesar de su indudable y mítica valía, sin embargo, el extraordinario James Newton Howard recibió varias críticas negativas por esta banda sonora, en la que en opinión de muchos seguidores, dicho creador musical se sitúa a un nivel inferior de anteriores obras suyas.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno Temple, Imelda Staunton, Hanna New, Sharlto Copley y Sam Riley; en los principales papeles.

-DIRECTOR: Robert Stromberg.

(Décimo) – Tema titular de HELLBOY (2004)

-APUNTES: Ciencia-ficción, terror y fantasía siempre fueron los géneros cinematográficos a los que casi siempre estuvo ligado el compositor Marco Beltrami y el film Hellboy, de 2004, es uno de los ejemplos de todo ello; dónde se torna también a producir la colaboración del citado autor con el director Guillermo del Toro; el cual, por ello, concedió rienda suelta al propio Beltrami para desarrollar su creatividad.

Para su marcial, dramático, sombrío y, a la vez, pegadizo tema, el cual nos introduce de lleno en las temerarias andanzas de este diablo al servicio del bien, Beltrami fue influenciado por el sonido de los profesores Ennio Morricone y Bernard Herrmann; dónde además este trabajo supone la consagración definitiva del autor neoyorquino en la Meca de Hollywood y la ampliación de su abanico de estilos (aunque, desde cierto prisma, esta misma supone una melodía muy típica de super-héroes portados al Séptimo Arte)

De hecho, el compositor declaró, en su web, sobre el total del banda sonora: “Esta película tenía muchos elementos diferentes y me permitió mucha flexibilidad musical”; donde, por ejemplo, dicho tema titular tiene sus variantes a lo largo del metraje con, por ejemplo, el corte “Wake up dead”; todo ello, eso sí, con el auxilio de la The Skywalker Symphony Orchestra. Sin embargo, por motivos contractuales, Beltrami ya no participó en la segunda parte de la saga, en 2008, siendo reemplazado por el también especialista en estos géneros, Danny Elfman (del cual hablamos antes), aunque, contra pronóstico, éste no pareció superar el trabajo de la primera parte del “chico infernal”, de 2004.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Ron Pearlman, John Hurt, Selma Blair, Doug Jones y Rupert Evans; entre otros.

-DIRECTOR: Guillermo del Toro.

-CINTA BASADA EN EL COMIC DE: Mike Mignola.