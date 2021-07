Las canadienses Bad Waitress anuncian su álbum de debut para septiembre

Bad Waitress es un cuarteto canadiense de punk rock formado por Kali, Katelyn, Moon y Nicole. Sus orígenes se remontan a 2014, año en el que Kali (voz y guitarra) y Moon (batería) empezaron a colaborar en un proyecto llamado The Nude Dogs. Posteriormente se unió Katelyn (voz y guitarra) y ya como Bad Waitress, en formato trío, grabaron su primer EP en 2018. A finales de ese mismo año se incorporó a la banda Nicole (bajo), con lo cual quedó establecida ya la formación actual del grupo.

En la actualidad Bad Waitress se encuentran preparando su primer álbum en formato largo, No Taste. El disco, cuya publicación está prevista para el 3 de septiembre, se anuncia como inspirado casi a partes iguales por percusiones de jazz (en las que Moon tiene mucha experiencia) y grupos como Sonic Youth, Fugazi, The Stooges o Yeah Yeah Yeah. Un cóctel que se presenta interesante a priori, así que habrá que estar atentos a ese No Taste que verá luz en septiembre.

Para que nos vayamos haciendo una idea de lo que nos espera con su primer LP, Bad Waitress lanzaron hace unos días un nuevo sencillo titulado “Strawberry milkshake”. Una canción que promocionan afirmando que se trata de un tema de brutales contrastes, dulce y terrorífico a la vez, sexy en apariencia pero con un trasfondo venenoso.

Puedes juzgar si tienen razón escuchando este “Strawberry milkshake” con el que el cuarteto canadiense anticipa su primer LP.

(la foto de portada es obra de Kate Dockeray)