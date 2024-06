Amaral se une a Love Of Lesbian en ‘¿Qué vas a saber?’

Love Of Lesbian están de vuelta con Ejército de salvación, continuación de su última entrega, V.E.H.N. (Viaje Épico hacia la nada), que se publicará el próximo 11 de octubre y vendrá precedido de varias canciones, como la ya conocida «Contradicción«, con la participación de Rigoberta Bandini. Ahora llega “¿Qué vas a saber?” junto a Amaral como segundo adelanto.

“¿Qué vas a saber?” es una canción que invita a no darlo todo por perdido entre tú y yo. Una música vibrante y una letra demoledora que es un reproche a lo bestia por no escucharme, por no estar, por fallarme, pero que obliga a llegar hasta la última palabra. La voz de Eva Amaral está tan conectada a la de Balmes que parece que el tema estuviera inevitablemente concebido para ambos.

“¿Qué vas a saber? abarca en sus versos aquellos momentos difíciles que se producen en relaciones de amistad dilatadas en el tiempo. Intenta convertir, mediante un proceso alquímico-musical, la desolación en esperanza, la frustración en posibilidad. Es un desahogante la falta de empatía con un amigo, un grito de rabia ante la incomunicación. Como dicen los versos finales, puede que al final la amistad sea alegre y triste, brutal y simple, para que sea verdad. Puede que también, contar con Eva Amaral haga posible que todo acabe bien…”, comenta Santi Balmes.

Escucha ‘Qué vas a saber? de Love Of Lesbian ft. Amaral