Amplia gira de Dean Wareham en primavera

Dean Wareham es una figura central en el indie pop desde finales de los 80, conocido primero como líder de Galaxie 500, banda que marcó un antes y un después en la música ensoñadora y atmosférica del shoegaze y el slowcore. Comparado en influencia con The Velvet Underground, no alcanzó gran éxito comercial, pero dejó su huella en el sonido de la década posterior. Tras su disolución en 1991 formó Luna, con la que profundizó en su estilo etéreo y de texturas envolventes, y cuyas influencias aún resuenan en bandas como Rosebuds y Broken Social Scene.

Además de Galaxie 500 y Luna, ha explorado otras facetas creativas. En 2005, junto a Britta Phillips, formó el dúo Dean & Britta, que ha producido música original para varias películas y lanzado varios álbumes.

Ambos se han unido recientemente al ex Spacemen 3 Sonic Boom para lanzar un nuevo álbum navideño titulado A Peace of Us, que saldrá el 22 de noviembre bajo el sello Carpark.

Dean Wareham nos visita en primavera:

18 Abr 2025 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas

20 Abr 2025 · BARCELONA · Sala Upload – Entradas

21 Abr 2025 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

22 Abr 2025 · ZARAGOZA · La Lata de Bombillas – Entradas

24 Abr 2025 · GRANADA · Teatro Caja Granada – Entradas

25 Abr 2025 · MADRID · Sala Villanos – Entradas