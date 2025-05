The Cure comparten ‘Warsong’ en manos de Chino Moreno

The Cure siguen expandiendo el legado de su exitoso Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco de su carrera y el primero en nada menos que 16 años; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.

El próximo 13 de junio se publicará Mixes Of a Lost World, un disco doble de rarezas -que también contará con una edición triple- en la que artistas como Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital, Mogwai, Mura Masa, 65daysofstatic, The Twilight Sad o Chino Moreno de Deftones, entre muchos otros, remezclarán sus canciones. Sus beneficios irán destinados a War Child.

El nuevo disco de los de Robert Smith no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en Gran Bretaña, ha sido el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España.

Tras su versión en directo grabada en la sala Troxy de Londres, en una noche especial retransmitida por Youtube en directo en todo el mundo, llegan los mixes del disco. Tras escuchar las versiones de Four Tet y Paul Oakenfold podemos disfrutar de la de Chino Moreno de Deftones, que se ha encargado de llevar a su terreno la oscura y contundente «Warsong».

Escucha ‘WARSONG (Chino Moreno Remix)’

Estas serán las canciones de ‘Mixes Of a Lost World’:

Disc: 1

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Paul Oakenfold ‘Cinematic’ Remix)

2 ENDSONG (Orbital Remix)

3 DRONE:NODRONE (Daniel Avery Remix)

4 ALL I EVER AM (meera Remix)

5 A FRAGILE THING (Âme Remix)

6 AND NOTHING IS FOREVER (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

7 WARSONG (Daybreakers Remix)

8 ALONE (Four Tet Remix)

Disc: 2

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Mental Overdrive Remix)

2 AND NOTHING IS FOREVER (Cosmodelica Electric Eden Remix)

3 A FRAGILE THING (Sally C Remix)

4 ENDSONG (Gregor Tresher Remix)

5 WARSONG (Omid 16B Remix)

6 DRONE:NODRONE (Anja Schneider Remix)

7 ALONE (Shanti Celeste ‘February Blues’ Remix)

8 ALL I EVER AM (Mura Masa Remix)

Disc: 3

1 I CAN NEVER SAY GOODBYE (Craven Faults Rework)

2 DRONE:NODRONE (JoyCut ‘Anti-Gravitational’ Remix)

3 AND NOTHING IS FOREVER (Trentemøller Rework)

4 WARSONG (Chino Moreno (Deftones) Remix)

5 ALONE (Ex-Easter Island Head Remix)

6 ALL I EVER AM (65daysofstatic Remix)

7 A FRAGILE THING (The Twilight Sad Remix)

8 ENDSONG (Mogwai Remix)