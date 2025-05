Chucho – Prehistoria, demos y demonios (Intromúsica)

No voy a dedicar demasiado tiempo a destacar la figura de Fernando Alfaro. Personalmente, creo que es el compositor español más importante de la historia del rock alternativo (yo ya no vuelvo a decir indie en mi vida).

Recuerdo leerle en alguna entrevista indicando que, generalmente, reunía el conjunto de canciones que estuviera componiendo y luego un poco ya vería dentro del paraguas de cuál de sus proyectos decidía publicarlas según disponibilidades (con su propio nombre, con Surfin’ Bichos o con Chucho). Pues bien, creo que esta práctica del todo defendible también lastra en cierta manera la personalidad propia que puedan tener las diversas cabezas de hidra y, en concreto, creo que la que más lo ha sufrido ha sido la de Chucho.

Afirmo a nivel personal que Chucho, en su mejor versión, miran de tú a tú a la carrera de los mismísimos Surfin’ Bichos. No me tiembla el pulso al lanzar esta afirmación. Sin embargo, debo decir que la dispersión y la falta de colmillo del perro, especialmente en su último trabajo hasta el momento, Corazón roto y brillante (20) han lastrado su trayectoria. Presumo que algo de esto puede haber alentado a Fernando para convocar el material primigenio más perdido y esquinado de Chucho a través de la publicación de Prehistoria, demos y demonios (25), a lo que seguirá la inminente edición en vinilo de su flamante 78 (97) -disponible el 9 de mayo-.

Aquellos que somos die fans reconoceremos parte de este material, como aquel tema tenso y nervioso tan buenísimo que era “Piedras de Palestina”, que recuerdo escuchar en uno de esos cedés que regalaba el RockdeLux mensualmente; o también la suave inquietud subterránea de “3 filas de dientes”. Detallazo rescatar la tremenda versión de “En el rascacielos” de ese tributo hecho en su día al mítico Un soplo en el Corazón (93) de Family –publicado por Elefant a través de Rockdelux igualmente-. Qué emocionante suena, se nota que una revisión así sólo se concibe cuando un grupo está viviendo su momento más dulce.

Es imposible, aunque no aparezcan entre la selección, no destacar aquí y ahora esa barbaridad retorcida y demoníaca que es “Inés Groizard”, ya del todo imprescindible en sus conciertos-bomba como colofón me atrevería a decir, o la maravillosa versión con letra y voz de “Paracaídas”, algo de lo más bonito y lírico nunca hecho por Chucho.

Resultan curiosas también las demos incluidas de “Perruzo”, “Cerca del animal” y “Magic” que, desprovistas de la buenísima producción que tuvieron tanto 78 como Tejido de Felicidad (99)(mejor disco español de la historia del homo sapiens para quien les escribe), conservan su esencia y la arrastran a flor de tierra con resultado gratificante. Menos cómodo me encuentro con los siete minutos finales en clave dub que factura Nathan McCree a través del remix de “Sin Piel”. Tremendamente coyuntural con la electrónica de la época, eso sí. Mucha bamba quemada en raves perdidas por la Casa de Campo me evoca.

Pero sin duda alguna, el cogollo de todo esto lo encontramos en el resto de inéditas. Desde el peligro cortante y sucio que escupe “Huracanes con nombre”, al trote navajero y dislocado de “El bala”, pasando por el grunge manchego de “Jaime y el malestar de sus células” hasta llegar a la invocación malsana de “Cabeza de lobo, pies de serpiente”.

Caninos de titanio. Que dure.

Escucha Chucho – Prehistoria, demos y demonios

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia.