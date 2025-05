Asistimos a la gala de los Premios MIN

El pasado martes se celebró la XVII edición de los Premios MIN, organizada por la Unión Fonográfica Independiente (UFi), que reunió a cerca de mil invitados en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

La ceremonia, conducida por la presentadora gallega Paula Vázquez, fue divertida, ágil y estuvo muy bien llevada. Hubo momentos para la reivindicación de las lenguas cooficiales (Gorka Urbizu hizo un bonito discurso) o no oficiales, como el asturiano, que puso en valor Nacho Vegas al destacar que su canción premiada para «Los Años Nuevos» quizá no hubiera sido ni siquiera nominada de haber estado cantada en ese idioma. También se puso foco en la presencia de la mujer en la producción y en la música, como bien recalcaron la ganadora Sandra Delaporte o Zahara. Y hubo espacio para apoyar la visibilidad de as mujeres trans, gracias al alegato tanto de Samantha Hudson, como de Euskoprincess, quien aprovechó para cargar J.K Rowlingm tránsfoba reconocida.

La parte emotiva de los Premios MIN, fue en recuerdo a los afectados por la DANA durante la entrega del premio de honor a una iniciativa tan necesaria como SOM VALÈNCIA, un recuerdo a quienes lo perdieron todo y todo un logro para la industria que en pocos días puso en marcha un ciclo que llegó a recaudar cerca de medio millón de euros donados a la Fundación Horta Sud.

Entre los galardonados destacaron Alcalá Norte, que se hicieron con cuatro premios, incluyendo Álbum del Año, Mejor Artista Emergente, Mejor Álbum de Rock y Canción del Año por “La Vida Cañón”. También destacaron Carlos Ares, galardonado con el Mejor Álbum de Pop por Peregrino, y Biznaga, que recibió el premio a Mejor Artista, gracias a ¡Ahora! y a su compromiso social.

Entre los demás premiados figuran artistas como Lia Kali en la categoría de Músicas Urbanas, CLARAGUILAR en Electrónica, y Tarta Relena en Música de Raíz. El flamenco también tuvo su espacio con el premio a Perrate y Za!, mientras que Gorka Urbizu fue reconocido por su álbum en euskera. A nivel internacional, Fontaines D.C. se llevó el Premio MERLIN, y Cepeda fue el favorito del público.

Vivimos las actuaciones de artistas como unas empoderadas Hinds («después de volver de dar 120 conciertos por todo el mundo estamos preparadas para perder contra Alcalá Norte), Carlos Ares, Metrika, MARLENA, Figa Flawas y los grandes protagonistas, Alcalá Norte.

Estos son los ganadores de los Premios MIN

Premio ONErpm al Álbum del Año: Alcalá Norte por Alcalá Norte

Premio Radio 3 a la Canción del Año: La Vida Cañón por Alcalá Norte

Premio AIE al Mejor Artista: Biznaga

Premio Johnnie Walker al Mejor Artista Emergente: Alcalá Norte

Mejor Videoclip: Plora Aquí (de Ferrán PalaU) por Pablo Maestres

Premio Ticketmaster a Mejor Directo: Fin de Gira Figurantes para Valientes (Comunidad Vetusta Morla) por Vetusta Morla

Premio AGEDI a Mejor Álbum de Pop: Peregrino por Carlos Ares

Mejor Álbum de Rock: Alcalá Norte por Alcalá Norte

Mejor Álbum de Música de Raíz: És Pregunta por Tarta Relena

Premio Fundación SGAE a Mejor Álbum de Jazz: Mind in Progress por David Sancho

Mejor Álbum de Flamenco: Jolifanto por Perrate

Mejor Álbum de Clásica: Back to Follia! por Concerto 1700

Mejor Grabación de Músicas Urbanas: Qué te debo por Lia Kali

Mejor Grabación de Electrónica: Figura por CLARAGUILAR

Mejor Álbum en Catalán: Nostàlgia Airlines por Maria Jaume

Mejor Álbum en Euskera: Hasiera Bat por Gorka Urbizu

Mejor Álbum en Gallego: La Máquina Del Buen Rollo por The Rapants

Premio MERLIN a: Mejor Artista Internacional: Fontaines D.C.

Premio SAE a: Mejor Producción Musical: Los Lobos por delaporte

Premio Marilians a: Mejor Diseño Gráfico: Paula Marín, Vega, Sara Condado, Dora Palomino (Estudio Famas) por Vega

Mejor Letra Original: Los Años Nuevos por Nacho Vegas

Premio de Honor Mario Pacheco: SOM València

Premio del Público: Cepeda

Más información en su web.