Arcade Fire comparten un concierto completo

Arcade Fire publicaban el pasado 2022 su disco WE, un trabajo especial en la producción por parte de Nigel Godrich, colaborador de Radiohead desde hace 25 años, junto con Win Butler y Régine Chassagne, líderes de la banda. El LP se grabó en estudios en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island a mediados de 2021 luego de un período de pandemia que marcó “el tiempo más largo que hemos pasado escribiendo, sin interrupciones, probablemente nunca”.

El álbum toma prestado su título de la novela de ciencia ficción We de 1921 del autor ruso Yevgeny Zamyatin, que más tarde inspiraría las obras distópicas de George Orwell y Aldous Huxley. El LP de siete canciones se divide en dos partes, “I” y “WE”, respectivamente, con la primera mitad explorando la soledad y el aislamiento y la última parte celebrando la reconexión después de una pandemia prolongada.

El pasado otoño lo estuvieron presentando en nuestro país coincidiendo con unas turbias acusaciones de acoso sexual hacia su cantante por parte de hasta cinco mujeres, un caso que aún no ha terminado de aclararse, aunque el vocalista y su mujer emitieron un largo comunicado donde las desmentían.

Hace pocos días el grupo canadiense compartía un directo de la gira grabado en la sala londinense KOKO grabado el 29 de abril de 2022, en el que aparte de repasar su nuevo álbum, pasaba por algunas de las canciones más celebradas de su discografía.

Disfruta el concierto de Arcade Fire ‘WE Live’ from KOKO

Estas fueron las canciones interpretadas por Arcade Fire en KOKO

Age of Anxiety I

Ready to Start

The Suburbs

The Suburbs (Continued)

Neighborhood #1 (Tunnels)

Generation A

My Body Is a Cage

Afterlife

Reflektor

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

Creature Comfort

Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)

Everything Now

BIS

The Lightning I

The Lightning II

Rebellion (Lies)

Unconditional I (Lookout Kid)

Wake Up

BIS 2:

End of the Empire I-III

End of the Empire IV (Sagittarius A*)

Arcade Fire formarán parte del cartel de la nueva edición de Cala Mijas.