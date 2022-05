Libro: HEY! Julio Iglesias y la conquista de América – Hans Laguna (Contra)

Hans Laguna quiso meterse en terrenos pantanosos. Nada más y nada menos que descifrar la particular singladura de Julio Iglesias por tierras norteamericanas que lo convirtió en la gran estrella de la música melódica latina, y estereotipo del latin lover por antonomasia. Bueno, para ser fieles a la realidad del momento, en aquellos años -principios de los ochenta- era conquistar América, así en plan colonizador, el sueño americano que Julito no quería dejar pasar, porque siempre ha sido un personaje cuya filosofía se encuadra en “lo más es más”. La soberbia de JI, aunque enmascarada con esa pátina de macho doliente, no tenía fin.

El autor, aparte de ser un músico excelente -forma parte de los instrumentistas que van y vienen en la banda de Nacho Vegas-, y tener una discografía en solitario siempre fuera de lo cánones del pop que se hace por aquí, se revela como un astuto y perspicaz analista cultural, y de eso tampoco andamos tan sobrados. De analistas del clackbait fácil sí, la cosa no nos va mal, pero de estudiosos que se adentren en los fenómenos de masas con mirada rigurosa no, y es por eso que tenemos que celebrar la aparición de este excelente HEY! Julio Iglesias y la conquista de América (Contra, 2022).

Julio Iglesias es un tipo del que todos sabemos parcelas de su vida íntima, básicamente porque la prensa del corazón se ha cuidado de que abonar este lado de morboso. Como bien indica Laguna en este ensayo, existen dos caras de una misma moneda: el Julio Iglesias como producto mainstream -fácil diana para los memes-, y el Julio más íntimo que, de cuando en cuando, ha dejado adentrarnos intramuros en su vida diaria a través de entrevistas, o sobre todo, la opinión que de él tienen personas que han estado a su lado a lo largo de su extensa carrera, y que Laguna va dándoles voz.

El Iglesias producto cultural es el que nuestro autor analiza concienzudamente; ese Iglesias que, después de un accidente de tráfico que le deja secuelas medulares, tiene que dejar su carrera futbolística y empezar a empuñar una guitarra en aras de componer melosas canciones. De la mano de gestores de branding la mar de perspicaces, Julio Iglesias construye la faceta suya del self-made man, para de esta manera conquistar al inicio de los ochenta el mercado norteamericano.

Aquí empieza una carrera ascendente y meteórica en el que nuestro crooner universal va labrándose una reputación como baladista de voz henchida en reverb y letras que normativizan el patrón del “macho-alfa-pero-con-coranzoncito”. Una de las tácticas de choque para abrirse camino en el mercado yanki -y una de las hipótesis primordiales en las que pivota el libro-, fue la de construir una “marca” comercial: la marca España podríamos decir que empieza y acaba con él. El tipo del eterno moreno capitalizaba para su persona el sello distintivo de lo latino mediterráneo, pero también el del macho depredador o el que juega con su público mostrando una ¿falsa? modestia que siempre tiene buena prensa y más si es al otro lado del Atlántico.

Hans Laguna hace acopio de muchas referencias bibliográficas para desmenuzar este fenómeno sociocultural sin parangón en la cultura contemporánea latina: que si citas a Adorno o Ted Gioa, pasando por Simon Frith, Marina Garcés, Richard Dyer, y un largo etcétera de estudiosos de la cultura. Asimismo, tira de hemeroteca para contrastar todo lo que JI ha sentenciado con su pomposa verborrea –Laguna tira en muchas ocasiones de la ironía porque de otra manera hubiera muerto en el intento, estoy seguro-, y una de estas veces es cuando deja claro que no quiere poner en aprietos a la editorial Contra en el caso de que vertiera alguna hipótesis personal que el gabinete jurídico del artista pudiera tomar como erróneo y les complicara la cosa con futuribles pleitos-, y que presenta similitudes con “productos” culturales actuales del mainstream como C. Tangana o Rosalía. En definitiva, este es un ensayo escrito por un no fan, con lo cual permite una nueva y enriquecedora perspectiva sobre los fenómenos de masas. Excelente y de lectura muy divertida.

