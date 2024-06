Biznaga anuncian disco y estrenan ‘El Entusiasmo’

Buenas noticias para los fans de Biznaga. La continuación de Bremen No Existe (Montgrí, 2022) llegará en los próximos meses y viene anticipada por un nuevo single llamado «El Entusiasmo».

Un trabajo producido por Raúl Pérez y la banda, mezclado por Santi García y masterizado por Víctor García, que se presenta con una canción en la que continúan denunciando el desarraigo, el enfado y la necesidad de cambio. Todo ello embadurnado de guitarras luminosas, ritmos movilizadores y una letra clara y punzante en un primer single que nos atraviesa y nos levanta de la silla. Reivindicar el entusiasmo como llamada y fuerza social nunca fue tan importante. Le acompaña un vídeo dirigido por Adrià Lucas.

Escucha ‘El Entusiasmo’ de Biznaga

Próximos conciertos de Biznaga

14.06 – Burgos, In Festival

15.06 – Madrid, Cruza Carabanchel

29.06 – Vidreres, Actitud Fest

14.07 – Vallekas, La Karmela

19.07 – Gijón, Tsunami

02.08 – Pegalajar (Jaén), Charcarock

08.08 – Aranda de Duero, Sonorama

07.09 – San Pedro Alcántara (Málaga) – San Pedro Rock

12.09 – Londres, The Shacklewell Arms

13.09 – Londres, The Victoria