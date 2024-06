The Offspring vuelven sobrecargados y estrenan single

The Offspring continúan con su momento dulce y anuncian nuevo disco, Supercharged. Un trabajo que se publicará el próximo 11 de octubre y del que su líder Dexter Holland comenta: «Queríamos que este disco tuviera energía pura ¡desde el principio hasta el final! Por eso lo hemos llamado Supercharged. Desde nuestras aspiraciones más altas hasta lo más profundo de nuestros problemas, en este disco hablamos de todo eso… de una manera que celebra la vida que compartimos y dónde nos encontramos ahora. Nuestro single ‘Make It All Right’ es un gran ejemplo de esto porque habla de las personas en nuestras vidas que nos hacen sentir fuertes cuando nos sentimos deprimidos: nuestros amigos del alma que nos hacen sentir bien».

El nuevo single, «Make It All Right», sale a la luz con la energía que les caracteriza, pero líricamente habla sobre cómo se siente tener a tu «compañero de fechorías» a tu lado.

Los maestros del punk rock del sur de California agregan: «El álbum fue grabado en tres lugares diferentes esta vez: Maui, Vancouver y nuestro estudio en casa en Huntington Beach, y junto con nuestro productor Bob Rock todo salió increíble. ¡Siento que es el mejor sonido que hemos tenido! ¡Hemos estado rockeando y cabeceando con él durante meses! ¡Y no podemos esperar a que lo escuchéis!».

Escucha ‘Make It All Right’ de The Offspring