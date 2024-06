Alondra Bentley avanza su nuevo disco con ‘Realismo Mágico’

Alondra Bentley anuncia un nuevo disco que ha contado con la producción del mismísimo Gruff Rhys de Super Furry Animals junto a Bernardo Calvo. Han pasado seis años desde su último trabajo, Solar System (Mont Ventoux, 2018) y tres desde que publicara su primera canción en castellano, «Si tuviera».

Tras «Love is the Worst«’, de la banda sonora de Segundo Premio, la NO película de Los Planetas, llega «Realismo Mágico», el primer avance de un nuevo disco con arreglos elaborados por Bentley junto con Erika López, Coke Santos, Caio Bellveser y Clara Collantes. “Realismo mágico” se abre con una percusión bedroom-bossa cuyo paneo ondula de izquierda a derecha del mismo modo que las olas del mar rompen en la playa. La británica se aleja de la nostalgia setentera para trazar un puente hacia el synthwave e incluso el chill-hop café, sin perder de vista el naturalismo luminoso que siempre la acompaña. El resultado es una composición a caballo entre el pop electrónico y el de corte confesional.

Escucha ‘Realismo Mágico’ de Alondra Bentley