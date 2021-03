Bobby Gillespie (Primal Scream) y Jehnny Beth (Savages) lanzan disco conjunto

Bobby Gillespie de Primal Scream y Jehnny Beth de Savages se han unido para un álbum grabado a dúo. Ambos artistas se conocieron en 2015 cuando fueron invitados a actuar con Suicide en el Barbican. El verano siguiente, Jehnny Beth se unió a Primal Scream en el escenario para interpretar “Some Velvet Morning” junto a Gillespie, versión del tema de Nancy Sinatra y Lee Hazlewood.

Ahora anuncian el disco Utopian Ashes previsto para el próximo 2 de julio, que como mencionan está inspirado en Grievous Angel de Gram Parsons y Emmylou Harris y We Go Together de George Jones y Tammy Wynette.

“De la misma manera que creas personajes para una novela, nosotros creamos personajes aquí”, dice Jehnny Beth. “Pero te pones en eso, porque estás tratando de entender la situación humana. La forma de cantar tiene que ser auténtica. Eso es todo lo que importa.”

“Cuando escribes una canción, se une lo personal con lo ficticio y se crea arte”, agrega Gillespie. “Pensaba en dos personas que viven solas, juntas pero separadas, que existen y sufren un malestar psíquico, que siguen adelante por responsabilidades y compromisos. Se trata de la impermanencia de todo, un hecho existencial que todo el mundo tiene que afrontar en algún momento de sus vidas … Quería devolver el dolor a la música. No escuchaba mucho de eso en la música rock moderna”.

“Remember We Were Lovers” es el primer adelanto y viene acompañado de un vídeo dirigido por Douglas Hart:

Escucha “Remember We Were Lovers” de Bobby Gillespie y Jehnny Beth