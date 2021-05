New Order – Education Entertainment Recreation (Warner)

Reconozcámoslo, la notable resurrección de New Order tras la partida de su icónico bajista Peter Hook, no nos la esperábamos. Music Complete (Mute, 2015) fue un sugerente revulsivo con el que la formación de Manchester no solo pasaba de London/Warner al histórico sello de Daniel Miller, sino que revitalizaba su sonido y su vigencia tras mucho más de una década cuesta abajo.

La inercia que generó Music Complete fue contagiosa, lo que arrastró a una gira de presentación en la que retomaron sus mejores formas tras años de shows con el piloto automático puesto. Para volver a ser testigo de esos brillantes conciertos, llega este Education Entertainment Recreation que recupera una actuación celebrada en el Alexandra Palace londinense en 2018. Un show especial con nada menos que 21 canciones, que aparte de editarse en formato audio, podemos disfrutar en DVD/Blu-Ray.

Muchos os preguntaréis qué aporta este nuevo directo de New Order a un catálogo que ya cuenta con dos publicados hace pocas fechas; el más reciente ?(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So It Goes (2019) que recogía unas jornadas retrospectivas muy especiales grabadas en el Manchester International Festival (MIF) o el anterior, NOMC15 (2017), con uno de los primeros shows de la gira. Ante todo es un regalo a sus seguidores, que llevan más de un año alejados de los eventos en vivo, es su disco en directo que mejor suena, y toda una celebración sonora y visual de su música, que durante más de dos horas hará viajar por una carrera memorable de la que se cumplen cuatro décadas.

Una pieza de Wagner acompaña a los músicos a las tablas, quienes arrancan con “Singularity”, lección de postpunk que va creciendo lentamente, como la propia banda sobre el escenario. Las interpretaciones impecables de “Regret” y “Love Vigilantes” nos trasladan de inmediato a esa añorada sensación que nos da la música en vivo, de comunión grupal, sudor y emoción, que nos toca muy dentro cuando suena “Disorder”, primera visita a la discografía de Joy Division en el show. Un show que lo mismo enfurece las guitarras en “Crystal”, que nos conmueve con los ambientes de “Your Silent Face”. Momentos como “Tutti Frutti” y “Plastic” nos recuerdan que su último disco tenía suficientes armas que sumar a su repertorio, del que presumen rescatando las imbatibles “Vanishing Point”, “The Perfect Kiss” y “True Faith”, sin obviar sus himnos más esperados y celebrados: “Bizarre Love Triangle”, “Blue Monday” y “Temptation”. “¿Hay algún fan de Joy Division por ahí?” pregunta Sumner a un público que estalla de júbilo, para cerrar con un bis en el que las introspectivas “Atmosphere” y “Decades” ponen el nudo en la garganta, para que finalmente “Love Will Tear Us Apart” termine por dejarnos con esa agridulce y paradójica sensación de felicidad y nostalgia por lo pasado y perdido, por lo que nos queda por vivir y por cómo himnos como estos estarán ahí siempre que los necesitemos.

