Cómic: Talking Heads – Si bailáis entenderéis mejor las letras (Lorenzo Montatorre)

Todos tenemos una banda o artista favorito. Somos capaces de identificar y relacionar hechos, sensaciones y momentos importantes con algunas de sus canciones, discos o conciertos. Es nuestro refugio, un as en la manga, un lugar al que acudir para sentirnos a salvo y algo que nos acompañará siempre. El grupo favorito del dibujante Lorenzo Montatorre son Talking Heads, y a ellos dedica una obra tan personal como Si bailáis, entenderéis mejor las letras. Un tebeo que nos hace viajar junto a la formación neoyorkina, pero de una manera diferente a la que pensáis.

No estamos ante una biografía, no vamos a entrar en hechos conocidos sobre la new wave, ni a analizar 77, Fear of Music, Remain In Light o Speaking in Tongues; nadie nos hablará del CBGB, ni valoraremos lo bien que ha envejecido una joya como Stop Making Sense cuatro décadas después. Esto es un proyecto conceptual que se disfruta más, si mientras pasamos sus páginas vamos escuchando a sus protagonistas. Como bien recoge la frase de Antonio Hitos que antecede el cómic, «Los tebeos son musiquilla», y aplicando esa máxima el propio Lorenzo se convierte en personaje coge el casete, lo introduce en el reproductor, da al play y nos invita a bailar. Poco a poco empezamos a escuchar las imágenes. No es necesario leer bocadillos saliendo de las viñetas, desde el inicio vemos cómo David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison entran en acción y la magia sucede.

Junto a los miembros de la banda aparecen su autor, el profesor, Brian Eno o Cabecita, una especie de alter ego que ejerce como voz de la conciencia. Hay referencias a canciones como «Psychokiller», «This Must Be The Place», «Road to Nowhere», «Life During Wartime» o «Thank You for Sending Me an Angel» y el puzzle se completa junto a un fanzine con más datos sobre el autor y su obra, y con ese casete que contiene unas pinceladas de quienes fueron Talking Heads, en caso de que el artefacto caiga en manos de algún advenedizo.

Imposible no disfrutar de un proyecto que derrocha creatividad y amor hacia unos Talking Heads cuyo eco aún resuena en multitud de artistas nuevos, y puede encontrarse en canciones de Pixies y Arcade Fire, a LCD Soundsystem y tantos otros.

Puedes comprar el cómic: Talking Heads – Si bailáis entenderéis mejor las letras de Lorenzo Montatorre de ECC Ediciones en la web de su editorial.