Cuéntame una canción: “FM” de Steely Dan

Worry the bottle, mama

it’s grapefruit wine.

Kick off your high heel sneakers,

it’s party time.

The girls don’t seem to care what’s on,

as long as they play till dawn;

nothin’ but blues and Elvis

and somebody else’s favorite song.Give her some funked up muzak,

she treats you nice.

Feed her some hungry reggae,

she’ll love you twice.

The girls don’t seem to care tonight

as long as the mood is right.No static at all, no static all.

FM – no static at all

Dale sorbos a la botella, cariño,

es vino de pomelo.

Despójate de tus zapatillas de plataforma,

es hora de la fiesta.

A las chicas no les importa lo que suene,

mientras toquen hasta el amanecer;

nada excepto blues y Elvis

y la canción favorita de algún otro.Ofrécele algo de divertido “muzak”,

y ella te trata bien.

Aliméntala con algo de reggae hambriento,

y ella te amará por duplicado.

A las chicas parece darles igual esta noche,

mientras haya una animación idónea.Sin ninguna interferencia en absoluto.

FM – sin ninguna interferencia en absoluto.