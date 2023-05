Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

La Kruel Band – Somos

SERCH. – En cualquier fiesta

Miles Kane – Baggio

Cariño – Aún me acuerdo de todo

Tórtel – Anillo reluciente

Lana del Rey – Say yes to heaven

Greta Van Fleet – Sacred the thread

Sugarcrush – Los muertos

Bonnie Prince Billy – Bananas

Nin3s – Talking to nobody

La Trinidad – Aprende a gestionar tu fracaso con nosotros

M. Ward – New kerrang (feat. Scott McMicken)

Swans – Los Angeles City of Death

Depeche Mode – Wagging tongue

The Cure – Another Happy Birthday

Grande Amore – Onde ela me quer levar

Mission to the Sun – Sophia oscillations

Javier Ojeda – Por amor viviremos

Parquesvr – Juancarlista (ft. DJ Pollo)

White Bats – No me dejéis

Levitants – Oeste

Teenage Fanclub – Foreign land

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ben Folds – Back to anonymous

Ben Folds ha estrenado esta semana «Back To Anonymous», tercer y último single de adelanto de su nuevo disco, What Matters Most. Será su primer álbum en ocho años y lo publicará el sello New West Records. «Back To Anonymous» es una oda a toda la gente común que realiza actos asombrosos pero no reciben jamás aplausos.

Nat Simons & Cherie Currie – Queens of noise

Nat Simons y Cherie Currie (The Runaways) han unido fuerzas para publicar un sencillo conjunto titulado «Queens of noise». Se trata del single principal de Felinas, el nuevo disco/libro de la artista madrileña. Además se ha anunciado que ambas actuarán juntas en Madrid el 14 de junio, en la sala FunHouse, y también en el Azkena Rock Festival.

Jenny and the Mexicats – Call me

Jenny And The Mexicats han regresado esta semana, tras tres años sin publicar música nueva, con un nuevo sencillo titulado «Call Me». La canción, nacida durante la salida de la pandemia cuando por fin el grupo pudo reunirse, muestra unos aires de cumbia con influencias del sonido de Emir Kusturica. La producción ha estado a cargo del irlandés David Francis O’Gorman.

Desorden Juanra – Cuenta privada

El barcelonés Desorden Juanra sigue publicando sencillo extraídos de Nuevas Sensaciones, que salió hace más de un año y del que te hablamos en su día. Esta semana le ha llegado el turno a «Cuenta privada», un tema crítico con las redes sociales y el uso compulsivo de Internet, principalmente con los efectos que dicho uso tiene sobre nuestra vida real.

Nagasaqui – Amazona

Nagasaqui es un dúo formado por Pedro Camacho y Álvaro Tello, amigos desde su niñez en Cuenca y residentes en Madrid desde hace más de veinte años. Entre 2008 y 2010 sacaron un par de discos. Tras sacar el segundo abandonaron su carrera musical para dedicarse a sus vidas personales. Un silencio de muchos años que han roto esta semana con esta canción titulada «Amazona».

Los Radiadores – Makoki

Empezamos la semana hablándote del disco tributo a La Mode y Paraíso, concretamente de la aportación de SERCH. al mismo. Hoy la acabamos de la misma forma con la versión que Los Radiadores han hecho, para ese mismo álbum, de nada menos que la mítica «Makoki» de Paraíso. El disco recopilatorio, Canciones de verano y costa. Un tributo del pop español a Paraíso y La Mode, saldrá editado por el sello valenciano Imágenes Club Records.

¡LO QUE HAY QUE OÍR! TOP 25 MUZIKALIA

