Devo comparten su Tiny Desk Concert

Los históricos Devo reaparecen en los Tiny Desk Concert de la radio norteamericana NPR. El pasado año celebraban sus cinco décadas de carrera con su caja recopilatoria 50 Years of De-Evolution (1973-2023), ahora han querido honrar su glorioso pasado en una corta pero peculiar actuación.

El set de la banda incluyó canciones que no habían tocado en más de 40 años, comenzando con «It Takes a Worried Man,» grabada originalmente para la poco conocida película Human Highway de 1982. También interpretaron una versión acelerada de «Blockhead» de 1979 y «Come Back Jonee» de su álbum debut de 1978 Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!

Allí estuvo el vocalista Mark Mothersbaugh junto con el bajista Gerald Casale, las guitarras de Josh Hager y Bob Mothersbaugh y las percusiones de Jeff Friedl. A sus 74 años, Mothersbaugh sigue siendo tan enérgico y subversivo como siempre, incluso se adentró en el público con un megáfono para interactuar con los asistentes durante «Praying Hands».

Disfruta de la actuación de Devo en el Tiny Desk Concert

Estas fueron las canciones interpretadas:

“It Takes a Worried Man”

“Blockhead”

“Praying Hands”

“Come Back Jonee”