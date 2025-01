El festival Bali R’N’R Show muestra su cartel definitivo

La tercera edición de este pitote, que se está consolidando como una de las mayores apuestas por el underground ibérico, con guiños al resto de Europa, se celebra los días 11, 12 y 13 de abril. Como siempre, será en el hotel que da el nombre a la fiesta, en la mítica ciudad de Benidorm, ideal para este tipo de eventos.

Tres escenarios tienen la culpa de que pases tres días a tope de rock y buenos alimentos.

Una vez más el Gran Hotel Bali de Benidorm, que ofrece un entorno e instalaciones inmejorables, junto al mar mediterráneo, albergará a más de veinte bandas, muchas consolidadas y otras en plena eclosión.

En esta ocasión tendremos a bandas como: Fundación Francisco Frankestein, Commando 9 MM, Thee Braindrops, Moons Of Saturn, Sloks, Hombre Lobo Internacional, Asskickers Enmascarados, Capitán Entresijos, Varonas, Lord Diabolik, Magic Dildoss, Jose Insaciable, Marcos Elvis, Macarrones, The Oompa Loopas, The Daltonics, Mario Malatestta, Head Holes, Anti-Mums, Los Wavy Gravies y Frank Suz.

En este pequeño video puedes ver la que se lía.

Junto a una serie de Djs de reconocido renombre, que estarán en una de las pistas del Gran Hotel Bali hasta el amanecer pinchando la mejor música.

Para los que ya hemos estado en tamaña fiesta, sabemos que los conciertos comienzan a las 12:00 del mediodía en la parte de arriba, junto a la piscina y a la feria del disco, ropa y merchandising y que no es una fiesta apta para muermos.

En palabras de los propios organizadores, Pacheca Grao, 667 y Matallicko Leathers: “habrá mucho rock& roll, garage, punk, rockabilly, junto a la oferta de Dj’s que con sus sesiones en la discoteca del hotel la convertirán por unos días en el Electric Ballroom de Benidorm”.

Puedes adquirir los bonos para los tres días, con alojamiento y media pensión, a través de la web del propio hotel con el código BRS25, o a través de las redes del festival.