Deleste Festival publica los horarios de su próxima edición

Queda poco más de una semana para que arranque la nueva edición de Deleste Festival, que como te venimos contando llega los próximos 16 y 17 de mayo a los emblemáticos Jardines de Viveros de Valencia.

El festival ha dado a conocer sus sus horarios. Nombres de peso como Kruder & Dorfmeister, The Vaccines, Teenage Fanclub o Death In Vegas encabezan un cartel que promete emociones fuertes. Pero Deleste es mucho más que música: el pasado 3 de mayo lo demostró con una propuesta cultural que va más allá de los escenarios. Ese día, el Museo de Bellas Artes de València acogió el evento «Matiné al Deleste: La mujer en la música», un espacio de reflexión y diálogo en torno al papel de la mujer en la industria musical, con la participación de artistas y público.

Con la mirada puesta ya en los días grandes del festival —16 y 17 de mayo—, València se prepara para una doble jornada de sonidos diversos. Desde el downtempo sofisticado de Kruder & Dorfmeister hasta el synth-pop escandinavo de Anna of the North, pasando por el indie-rock británico de The Vaccines, la jornada inaugural promete una noche inolvidable. La segunda jornada arrancará con el acústico gratuito de Ana Zomeño en el Museo, y seguirá con un despliegue de talento que incluye a Teenage Fanclub, Death In Vegas, Deadletter o Mr Sanchez.

Horarios Deleste 16 de mayo

Horarios Deleste 17 de mayo

Abonos para Deleste Festival

Puedes comprarlos en la web del festival.