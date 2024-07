En el jardín de Glastonbury

DIA 1 :

Amanece en los campos de Avalon. He visto cosas que jamás creeríais. Una libélula gigante en forma de helicóptero surcar el cielo con Fat Boy Slim dentro pinchando como si no hubiera mañana.He visto chicas negras con la belleza de Beyoncé danzar al son del canto tribal del dubstep más agrio y especiado. He visto a un pincha dentro de una cámara frigorífica soltando beats de drum n bass mejor que el mismísimo LTJ Bukem. He visto gente disfrazada como para una boda con sonrisas esculpidas de modo permanente.Es solo la primera mañsna en Glasto y ya creo que he visto a Dios. A las 12.00 abren Squeeze en el escenario Piramide. Yo llevo despierto desde las 06.16, gran grupo español de los 80 y mejor hora.Y esta noche…PJ HARVEY, LCD SOUNDSYSTEM y DUA LIPA. Se caga la perra.

DÍA 2:

Anoche tuve un sueño. Vi reinar a LCD Soundsystem sobre Pj Harvey. Vi jóvenes vestidas de campanilla esnifar éter hasta el colodrillo y a IDLES elogiar a los inmigrantes que sustentan el Reino Unido.Vi a negros con camisetas de la NBA que sudan del basket y elogian a Al Green. Vi a un dron sobrevolando el recinto junto a gaviotas que cantan como Judy Collins en el atardecer más bonito del planeta. Vi el futuro de la música a través de mi amiga y compañera Emma mientras llorábamos junto a Marina Abramovic. Ayer soñé que no había dormido y asi ha sido. LLevo en vela desde las 01.39 que regresé a mi tienda de campaña y escribo para no caer derrotado en el “no barro” de un Glasto “sunny as gold”. Ayer soñé que no era Gerardo Cartón, sino la estrella de rock que tocará en Glastonbury 2025 junto a The Connectors.Ayer soñé que mandaba esta crónica a mi jefe Pinazo y que ambos surcábamos las estrellas juntos en sueños eléctricos, la contraseña secreta del area de prensa del festival. Ayer soñé que MLK no había muerto y que todos los seres humanos éramos BROTHERS and SISTERS. Y que si algo es GLASTONBURY es ( falta de ) sueño.

DÍA 3: IMAGINATION: JUST AND ILLUSION ( 1982, gloversville pressing – uk )

Ayer imaginé a Femi Kuti jugando a las canicas con su padre, Fela, y me ilusioné pensando en que la magia de su saxofón reside en sus raíces más ancestrales. Ayer vi a Dios transmutado en afrofunk y me acordé de Dj Floro y de Sagrario Luna.

Ayer imagíné que la corista de Cindy Lauper era Conchita Velasco y que uno de los Javis era su parteniare y me ilusioné pensando en que lo flamenco y lo ye-ye tienen cientos de vasos colindantes con la nueva ola. Las pibas solo quieren pasárselo dabuten.

Ayer imaginé que Bloc Party tenían más temas buenos de los que creía y me ilusioné viendo en su cantante a un FRONTMAN de categoría.

Ayer imaginé que ir a pillar drogas para los colegas al Stone Circle de Sacred Ground era un deporte de riesgo y me ilusioné cuando la propia policía INGLESA me indicó el camino. On the road again, que diría el gran Kerouack.

Ayer imaginé que el mundo entero era negro y me ilusioné viendo a Little Simz repartir beats y amor contra el fascismo imperante en el Reino Unido (¿alguna vez no fue así, queridos mates? ).Me acordé de Félix Suárez, le dí un beso al sol, y le agradecí eternamente que me enseñara a ADORAR el HIP-HOP.

Ayer imaginé que Mike Skinner de The Streets tenía un gimnasio en mi barrio y me ilusioné pensando en la cantidad de yoyas que me podría dar en forma de rimas (no) fáciles.

Ayer imaginé que Chris Martin era el heredero directo de John Lennon y me ilusioné sabiendo que no lo es solo del ex-Beatle, sino de Bono, Damon Albarn, Noel y Liam Gallagher y Chris Difford y Glenn Tilbrook ( Squeeze ). Ayer Coldplay volvieron a conquistar Glastonbury y salieron ganadores del reto. Hace unos años “competían” con Beyoncé y U2 y os juro por mis acciones en la Tabla Redonda del Rey Arturo que también ganaron. Chris “veni, vidi, venci” Martin, EL POP ERES TÚ.

Ayer imaginé que Disclosure hacían una versión del “INFINITY” de Faithless y me ilusioné escuchándola junto a mi querida Emma, reina de la noche por méritos propios y no por deméritos ajenos, como el tonto de Fakejoó.

Ayer imaginé que Fat boy Slim no hace siempre la misma sesión y los mismos chistes tan manidos como un programa electoral de Vox y no me ilusioné escuchándola hasta la mitad y saliendo por patas a ver el “underground” de los “hidden places” de Block 9.

Ayer Emma superó al maestro como PERFECTA FESTIVALERA y hoy voy a hablar con la Reina Morgana para que la haga INMORTAL. Si solo puede quedar uno, que sea ELLA, que es MUJER y DE BANDERA.

Los hombres, incluso los que tenemos un alto componente FEMENINO ( que diría el eterno Antonio Zancajo ), estamos DE-MODÉ.

Glastonbury, DÍA 3. Zona de prensa a las 11.11 hrs. de la mañana después de haber dormido apenas 3.

prosopopeya

1 .

nombre femenino

RETÓRICA

Atribución, a las cosas inanimadas o abstractas, de acciones y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales de las del ser humano.

– En el concierto de Romy en el escenario Woodsies, miles de modelos vistiendo ANIMAL PRINT enfundaron a la de The XX en rugidos de gloria.

– Parece mentira que con 60 años se tengan las tragaderas de ver a algo tan teenager y ridículo como Avril Lavrigne. 40.000 personas pueden estar y ESTÁN bastante equivocadas. Truño es poco. Broma es un piropo.

– 180k tickets vendidos de anteamano, y aún así, el domingo sacan a venta 10k más para los “weekenders” de pro que tienen la oportunidad de vivir un día de festi por el ridículo precio de 100 pounds. Cien libras por experimentar la UTOPÍA en la Tierra con camping incluido. Una bagatela.

– Shania Twain congrega el mayor número de cowboys y cowgirls fuera de Nashville y la gente la adora como si fuera de Sheffield. Ver para creer. Vivir para morir (de AMOR).

– London Grammar es una estafa. Un mero ejercicio vocal elevado al infinito (y más allá). FALACIA EMO.

– Lo mejor de GLASTO siguen siendo los dj´s underground que te encuentras en medio de la noche y que no sabes ni como se llaman y ni siquiera te importa. JUST MUSIC AT ITS BEST.

– Camelphat son tan grandes como los Chemical Bros. Y no, no tienen pinta de camellos.

– SZA se monta un templo maya en medio del Escenario Pirámide y gana en la categoría ESCENOGRAFÍA por goleada.

– Por la mañana actúa un ballet clásico que lo flipas en el escenario principal y tengo la suerte de que me meten en el pit de fotógráfos sin pedirlo expresamente.

-Las celebridades fotografiadas disfrutando de la música durante el fin de semana incluyen a la actriz Anya Taylor-Joy, la estrella de Oasis Noel Gallagher, Louis Tomlinson, Idris Elba y algún pin-pin más.

-Sam Smith salió al escenario con Disclosure y a ti te encontré en el (no) fango.

– Aún no sé como he vuelto a España, pero el hecho es que después de cerrar el festival y ver cómo desmontaban todo el sarao, me siento más ANIMAL PRINT que nunca. Soy un DISFRAZ DE TIGRE.

Siempre vuelvo de Glastonbury con una sonrisa del tamaño del logo de Risi.

Como bien dijeron Marc y Belly de Dorian la única vez que estuvieron allí, todo lo que os cuente es poco, pues hasta que no pisas las sagradas tierras de Avalon no te das cuenta de la burrada que es esa cosa que todos acabamos llamando GLASTO.

La edición de este año ha vuelto a ser épica, y mi quinto pasajero, Emma Hidalgo, da fe de ello mandándome mensajes cuatro días después de volver a la realidad que rezan: “Quiero vivir en Glastonbury”.

Y es que la UTOPIA en la Tierra es posible, y si todos viviéramos como las 210,000 personas que pueblan el mejor festival del mundo durante 5 días a tope de amor y lujo, el mundo sería UN LUGAR PERFECTO.

180.000 agraciados con entradas y 30.000 trabajadores, para ser EXACTOS.

Chris Martin lo ha vuelto a hacer.

En 2006 “derrotó” nada más y nada menos que a Beyoncé y a U2 como GRAN CABEZA DE CARTEL del festival, y este año lo ha hecho frente a una SZA espectacular y a una DUA LIPA que da gloria verla.

Coldplay son MEJORES que los BEATLES y OASIS juntos, acaban superando a BLUR en lo que a POP con mayúsculas se refiere, y son el referente máximo de lo que se puede hacer con tres notas (las posibilidades de estos tipos son ilimitadas, pues siguen sacando singles como castillos).

Pero no solo del BRIT-POP vive el GLASTHOMBRE, y el Hip-Hop de Little Simz ha igualado e incluso superado en EMOCION al concierto de los compositores de VIVA LA VIDA.

Una chica negrita del norte de Londres nos ha demostrado que el presente se escribe en clave de RAP y el futuro lleva nombre de mujer negra y lesbiana.

Los avances de la humanidad se escriben en GLASTONBURY con letras de fuego, y el clasicismo de PJ HARVEY, tan reina como siempre, y de LCD SOUNDSYSTEM, el concierto de más baile de todo el festival, no son óbice para indicarnos que las nuevas músicas han llegado para quedarse y que el TRAP / REGGAETON / NUEVO RAP es la tónica imperante hoy en día.

Me eché una siesta de órdago tumbado a la vez que escuchaba a The Go Team! Y recordando cuando sacamos su flamante primer disco en PIAS. Volví a ver a Romy triunfar como la Coca-Cola y ver como poco a poco se va convirtiendo en la nueva reina del baile y sustituyendo a Roisin Murphy en tamañas lides.

Vi a Cindy Lauper volver por sus fueros y lloré a moco tendido con TIME AFTER TIME…

Las memorias musicales se apelotonan en mi cerebro, pero lo mejor de este GLASTO, como siempre, ha sido la gente. Desde el camello del Stone Circle al representante de Loewe en Europa, cientos de cracks han sido “the cherry on the cake” de la que ya lleva el sello de “la mejor edición de mi vida”.

PORQUE EL PRESENTE SIEMPRE ES LO MEJOR, EN LA MÚSICA, EN LA VIDA Y EN EL AMOR.

Y GLASTONBURY ES PRESENTE CONTINUO Y PRESENTE PERFECTO.

GLASTONBURY 2024 : PERFECT PRESENT TENSE.