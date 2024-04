Steffen Morrison – Legacy (Tall Tree Records)

Cualquiera que haya visto a Steffen Morrison actuar en directo en una de las ya frecuentes visitas que hace a nuestro país, habrá podido comprobar que este hombre tiene soul. Y eso que no es afroamericano, sino europeo (holandés) nacido en África (Paramaribo, Surinam), que no es lo mismo. Steffen quizá no tenga la referencia directa que supone haber nacido donde el estilo musical que cultiva fue creado, pero sin duda siente lo que canta a unos niveles que ya quisieran interiorizar muchos de los que sí han nacido allí y pretenden hacernos creer que tienen mojo.

Aún resuena en nuestros oídos un temazo como “Movin’ on”, que sirvió de carta de presentación por aquí a una carrera que ahora cuenta ya con varios trabajos largos, el cuarto de los cuales es este Legacy, autoeditado en su propio sello Tall Tree Records y que es, en palabras de su autor, un trabajo de “cruda introspección musical, de reflexiones profundas, que espero evoque una sensación de disfrute y pueda ser apreciada también por las generaciones venideras”. Casi nada.

Y desde luego, la sensación de disfrute la transmite. Desde el primer tema, de título tan significativo como “Stand up” (levántate), se nota que Steffen quiere enviar un mensaje importante, pero hacerlo bailando. Es una pieza de inspiración gospel que invita inmediatamente a la pista de baile y resulta una buena puerta de entrada para un trabajo que sigue en dichas coordenadas. La funky e igualmente comprometida “Respect yourself” es un frenético número que a buen seguro será pieza clave en el potente directo de Morrison y su banda.

Canciones como “Crazy”, que combina el soul con el afrobeat, al igual que la igualmente infecciosa “Feels so good”, combinan a la perfección con esa vertiente más introspectiva, muy a la manera de Marvin Gaye o Donny Hathaway, que proponen excelentes números como la preciosa “Days of confusion” o “Can’t get enough”. No obstante, lo realmente predominante es la potencia funk de un paquete de canciones que es en su colofón donde realmente echa el resto: “Self made man” y “The lean on in” son dos cañonazos que ponen la guinda a otro gran trabajo de Steffen Morrison que no hace sino que tengamos de nuevo unas ganas tremendas de verle, a él y a su banda, encender el escenario como sólo ellos saben hacerlo. Que vengan pronto por aquí.

Escucha Steffen Morrison – Legacy