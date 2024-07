Entrevistamos a Suzanne Vega

Presentarla debería ser totalmente innecesario, pero conviene recordar que en 1986, cuando ya nadie daba un céntimo por la canción de autor, ella llegó para modernizarla, ponerla en solfa con los frívolos eighties y, sobre todo, para llenar nuestros oídos de composiciones inteligentes, hermosas y necesarias. Suzanne Vega nació en Santa Mónica, California, en 1959, pero con muy corta edad se trasladó a un Nueva York que la hizo completamente suya. Es una artista tan de la gran manzana como pueda ser Lou Reed, Paul Auster o Thurston Moore y discos como su primer álbum, el archiconocido (por contenter “Tom’s diner” y “Luka”) Solitude Standing, o 99.9ºF, así lo atestiguan, perfilando además la silueta de una compositora capaz de muchos registros y, sobre todo, de decir las cosas sin miedo al riesgo.

Suzanne lleva un tiempo embarcada en un espectáculo con el que, bajo el explícito título Old Songs, New Songs and Other Songs, celebra su fantástico cancionero con la única compañía instrumental de su voz, guitarra, y el acompañamiento a la eléctrica del magnífico músico irlandés Gerry Leonard, colaborador de David Bowie, Rufus Wainwright, Laurie Anderson o Manolo García, además de sideman de Vega casi desde el principio de su carrera. La gira pasará por España (Mallorca, Madrid y Valencia) y hemos tenido el honor de hablar con esta artistaza sobre su pasado, presente y futuro.

«De no haberme criado en Nueva York habría sido artista de todas formas. Quizás mi estilo hubiera sido diferente»

Llevas tiempo girando con esta revisión de tus canciones acompañada de tu guitarrista de siempre, Gerry Leonard. Supongo que el formato os permite una infraestructura sostenible para llevar esto por todo el mundo, pero hay algún otro motivo por el que te gusta tocar así? ¿Piensas que tus canciones de alguna manera se benefician de la desnudez al no contar con más instrumentación?

Sí. Cuando necesito la banda los invito, pero por el momento tener a Gerry Leonard en el escenario es todo el poder que necesito.

Supongo que la decisión de girar por teatros tendrá que ver con esto y con que la atmósfera es por lo general más respetuosa por parte del público en un teatro que en un club o otro tipo de recinto apto para la música en directo…

No, todavía toco en grandes festivales y también en pequeños clubes de rock. Voy donde está mi audiencia y ¡está por todas partes!

Me encantó vuestra actuación en el NPR Tiny Desk Concert. ¿Fue esa una especie de versión reducida de lo que veremos en estos conciertos? ¿Qué te pareció aquella experiencia? No sé si lo sigues habitualmente, pero realmente creo que es una serie espectacular tanto para descubrir nueva música como para reencontrarse de una forma diferente con artistas clásicos

Ese show fue una sorpresa. Me enteré 15 minutos antes de llegar. Fui al baño, me puse lápiz labial y ¡hora de tocar para Tiny Desk! Obtuvo una gran respuesta. Y sí, el espectáculo actual es un poco así.

Llevas sin publicar nuevo material desde el que fue tu noveno álbum de estudio, Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers, que data de 2016. No hay proyecto para grabar un nuevo álbum? Estrenaréis alguna canción nueva en estos conciertos?

La gira se llama “canciones antiguas, canciones nuevas y otras canciones”. ¡Así que sí, tocaremos nuevas canciones! Estamos grabando ahora mismo un álbum que saldrá en la primavera del próximo año.

El otro día en el rastro de Madrid me llevé una alegría porque encontré a buen precio una copia original de la edición UK de tu primer álbum. Siempre me ha parecido uno de los mejores debuts de los ochenta. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué opinas del disco y de la Suzanne de entonces? Qué le dirías si viajaras en el tiempo y te la encontraras?

¡Siempre estoy hablando con la Suzanne de aquellos días! Ella siempre está conmigo. Creo que estaría orgullosa de mi larga carrera y del hecho de que muchas de las canciones siguen siendo relevantes.

En esta serie de conciertos existe algún tipo de hilo conductor que une las canciones con la intención de contar una historia, incluso tu autobiografía, o te limitas a escoger el repertorio según cómo te sientes en cada momento?

Hay una estructura en el set, que comienza con canciones que la gente conoce y le gustan, luego tocamos algo más aventurero como una versión, una canción nueva, o una vieja canción sorprendente; luego pasamos a los éxitos y a canciones más llenas de energía. Lo cambiamos con frecuencia y lo mantenemos actualizado.

Imagino que Gerry y tú tenéis una relación especial tanto en lo personal como en lo musical y profesional. ¿Qué es lo que os ha unido tanto todos estos años?

Tenemos una buena química de trabajo y somos muy respetuosos el uno con el otro emocionalmente.

Hablando de tu autobiografía ¿no tienes pensado escribirla? Imagino que habrá muchas vivencias y teniendo en cuenta que estudiaste filología inglesa en el Barnard College, así como la buena poesía y prosa que se refleja en tu libro The Passionate Eye (1999), creo que podría resultar un buen libro. ¿No te gustaría conectar de nuevo con tu faceta literaria?

Sí, seguro ¡En algún momento! Mi historia está ahí esperando a ser contada.

Naciste en California, pero a muy temprana edad te mudaste con tu madre a Nueva York y viviste tanto en Spanish Harlem, como en el Upper West Side. Crees que tu camino habría sido el mismo de haberte quedado en California? ¿Qué hay de la ciudad de Nueva York en ti, en tu arte y en tu manera de ver las cosas?

Habría sido artista de todas formas. Quizás mi estilo hubiera sido diferente. Me gusta ser de Nueva York y siento que llevo el humor, la tristeza y el espíritu de lucha de Nueva York donde quiera que vaya.

Volviendo a tus inicios, realmente creo que tu primer y segundo álbum abrieron un camino hacia una recuperación de la concepción folk de las canciones y también hacia una mayor presencia de cantautoras femeninas. Comenzaron a surgir nombres como Michelle Socked, Tanita Tikaram o Tracy Chapman, que creo que sin tu guía no habrían tenido tantas oportunidades ¿Sientes que esto es así, que de algún modo fuiste pionera?

Sí. Cuando yo estaba empezando, la gente seguía diciendo “oh, lo del rollo cantautora se acabó”, lo cual era una tontería. Una mujer puede ser poeta y escribir canciones y eso es para siempre. Estoy orgullosa de Taylor Swift y su gran éxito, por ejemplo.

De hecho, en la actualidad, y aunque queda camino por andar, las cosas han cambiado y hay un papel preponderante de la mujer en el mundo música, y particularmente en el rol de cantautoras, con nombres como Weyes Blood, Sharon Van Etten, Aldous Harding, Julie Byrne, Waxahatchee y un largo etcétera ¿Cómo ves a toda esta escena? ¿Crees que ahí hay parte de tu herencia?

Sí, en algunas de ellas. Me gusta Billie Eilish especialmente porque es bastante subversiva en su temática, lo cual es muy valiente. Siento que soy igual.

Imagino que en el repertorio de estos shows que traerás a España habrá una importante presencia de clásicos pertenecientes a tus tres o cuatro primeros álbumes, que son probablemente los que más conocerá tu público, pero hay alguno otro de tus álbumes por el que sientas especial predilección y hayas decidido dar aquí un protagonismo especial para reivindicarlo?

No, la verdad es que pienso más en las canciones propiamente dichas que en los álbumes.

Y en relación con esto, ¿Cuáles piensas que son los tres álbumes, de entre los nueve de estudio que has publicado, que mejor definen a Suzanne Vega?

El primero; el álbum 99,9f; y en el que estoy trabajando justo ahora!!

Y aún me atrevo a más: quería pedirte la confección de una pequeña “playlist” en la que destaques unas cuantas canciones que te hayan servido de influencia, tanto en tu carrera, como en este particular momento de tu vida ¿Te atreves?

Vale:

“It’s Alright Ma (I’m only bleeding)”, de Bob Dylan

“Almost Blue”, de Elvis Costello

“And when I Die”, de Laura Nyro

“Famous Blue Raincoat”, de Leonard Cohen

“Caroline Says Part 2”, Lou Reed.

Ese sería un buen comienzo.

Y nada más. Decirte que es todo un honor conversar contigo. Que tus canciones han sido muy importantes tanto para mí como para mucha otra gente y que ardo en deseos de disfrutar de ellas, en mi caso en La Rambleta, de Valencia. ¡Te esperamos!

¡Genial! Estoy impaciente!