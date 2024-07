Linda Thompson – Proxy Music (Storysound Records)

Linda Thompson es toda una institución de la música folk británica. Junto a su ex marido Richard Thompson sublimaron los sonidos folkies en los setenta con una retahíla de trabajos espléndidos, en especial I Want To See The Bright Lights Tonight (1974), Pour Down Like Silver (1975) y Shoot Out The Lights (1983). Discos en donde se fusionaban el rock con el folk (Richard había formado parte de unos primerizos Fairport Convention) y en donde la voz de Linda es un pilar fundamental. Una voz con músculo que oscilaba entre la emoción contenida y la fragilidad.

Su voz de ha ido apagando a lo largo de los años (desde su primer embarazo ya empezó a notar secuelas en sus cuerdas vocales) debido a una disfonía que no le permite volver a cantar. Por este motivo y tras más de una década sin publicar nada, ha decidido llamar a la puerta de parte de su familia y amigos para facturar Proxy Music (Storysound Records, 2024), que es un precioso disco de retorno.

La portada del disco tiene mucha gracia. Linda posa como en el primer disco de Roxy Music lo hiciera la modelo noruega Kari- Ann Moller: similar lencería, mismo maquillaje remarcando con sombra azul los ojos, pero mientras Moller miraba a cámara con gestualidad erótica y de empoderamiento, aquí nuestra protagonista sonríe dando a entender al espectador que, por un lado, es una broma a la que con gusto se apunta, a la par que nos hace partícipe de su satisfacción.

Producido por su hijo Teddy Thompson estamos ante una colección de canciones interpretadas por otros, y el resultado no puede ser más hermoso en su conjunto. “The Solitary Traveller” la canta su hija Kami Thompson, y abre el disco en forma de medio tiempo con aires circenses. La familia Wainwright se implican al máximo, así que tenemos a Martha cantando con su deje quebrado en la balada al piano “Or Nothing At All”, mientras Rufus está portentoso mimetizado en los ambientes cabareteros de entreguerras de “Darling This Will Never Do”.

Más invitados que se unen a esta fiesta son The Proclaimers en otra de las grandes gemas del disco “Bonnie Lass”, y “John Grant” la canta él mismo alejándose de sus experimentos no especialmente solventes con la electrónica. Para el final es Teddy Thompson quien toma el protagonismo interpretando con su preciosa voz “Those Damn Roches”, una balada folkie de raíces góspel. La voz de esta artista nunca se apagará.

Escucha Linda Thompson – Proxy Music