Entrevistamos a Kokoshca, que preparan nuevo disco

Desde el 2008 hasta 2020, se dice pronto. El grupo pamplonés, Kokoshca, es sinónimo de autenticidad y libertad. Tanto Amaia como Iñaki, Alex e Iñigo han aprovechado perfectamente el confinamiento y están a la espera de poder grabar su nuevo álbum este verano. La cantante y guitarrista, Amaia Tirapu, nos confiesa que son temas mucho más directos y con mucho estribillo. Pero, sobre todo, transmite buena energía, naturalidad y orgullo del nuevo proyecto que están creando. De momento, tendremos que esperar a 2021 para disfrutarlo.

“Seguimos en pie y no habrá nadie que destruya la música”

¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido la cuarentena?

Bueno, cuando no podíamos hacer nada fue duro porque yo vivo sola. Entonces, me he tirado muchos días sin ver a nadie más que a la cajera del supermercado. Pero ahora mejor que ya podemos salir un poco. La verdad es que el ser humano se hace a todo.

¿A qué has dedicado tu tiempo? ¿Has aprovechado para componer?

Justo acabamos en enero la gira del álbum El Mal y queríamos parar un tiempo para componer canciones nuevas. Y hemos compuesto mucho, cada uno en su casa y poniendo cosas en común. Me he dedicado a componer y a ordenar mucho la casa.

¿Cómo ves la complicada situación que está sufriendo la industria de la música?

Sí, como todas las industrias y todos los sectores. Creo que iremos viendo sobre la marcha cómo volvemos a dar conciertos, a los festivales… Creo que todos estamos ya saturados de cosas digitales. Y lo que más nos apetece, a mi también como público, es volver a disfrutar en los conciertos.

¿Qué tiene entre manos Kokoshca?

Estamos componiendo un disco. No sé si es por la cuarentena o porque nos hemos puesto mucho las pilas. Pero hemos avanzado mucho. Estamos esperando a ver si podemos grabar en verano. De momento, lo tendremos que ir viendo sobre la marcha.

¿Tenéis ya el nombre?

No. Estamos aun componiendo las canciones y lo del título del disco es algo que normalmente suele salir sobre la marcha. Ahora solo estamos componiendo y tenemos ya un 80% del disco.

80% no está nada mal…

Sí, aunque no sabemos si irán todas esas canciones o luego haremos una selección.

¿Tenéis en mente alguna colaboración?

Siempre hay cosas en mente y sí que nos gustaría hacer este disco con alguna colaboración. Ahora mismo hay muchas cosas pensadas pero ninguna cerrada.

¿En qué festivales os gustaría estar en 2021?

Nos gustaría estar en todos. Además, todos vamos a tener tantas ganas de tocar… Es muy raro estar tanto tiempo sin hacerlo. Además, todos los festivales son super ‘guay’.

¿Hay alguna canción que os de “pereza” tocar siempre?

Bueno, es lo típico. Hay canciones como “La Fuerza” que nos gusta mucho pero no puedes dejar de tocarla porque es de las que más conoce la gente. O “No volveré”. Alguna vez la hemos dejado fuera y no es que la gente se enfade pero es como “no, no puedes hacer esto”. También es normal que te apetezca tocar tus últimos temas pero a mí también me pasa cuando voy a los conciertos y quiero que toquen la más famosa porque es la que más me gusta.

Precisamente, “No volveré” aparece en la serie Fariña. ¿Cómo fue esto?

Sí, todo lo gestiona el sello. En este caso, Sonido Muchacho. A ti te informan cuando han llegado a un acuerdo.

¿Viste la serie?

No la había visto hasta que pasó esto. Salen más grupos que están en el sello de Sonido Muchacho

Mujeres, La Plata…

Sí. Carolina Durante también. Está guay la serie, me gustó.

¿Podrías elegir una canción de Kokoshca?

Todas me hacen sentir muchas cosas. Ahora me estoy contradiciendo, pero “No Volveré” me ha dado muchas alegrías.

Bueno, el ser humano es contradictorio por naturaleza.

Sí. Cuando la tocamos, la gente se vuelve loca. Pasa igual con “La Fuerza”. Me vuelvo a contradecir… pero es que son canciones que dan mucho subidón.

¿Cómo ha ido evolucionando Kokoshca?

Al principio éramos muy jóvenes y empezamos a hacer canciones. Aunque ni Iñaki ni yo somos buenos baterías. Además, nosotros queríamos tocar la guitarra. Entró Javi al grupo y tocamos en sitios. Pero luego Javi se fue a vivir a Londres y lo tuvo que dejar. Necesitábamos un batería y un bajo. Desde ahí, fuimos cuatro.

¿A Javier Arnárez no le ha entrado el gusanillo de volver?

Cuando subimos los primeros discos a Spotify sí que nos comentábamos y nos decía; “jolín que recuerdos”. Él ahora tiene otro proyecto. Volvió de Londres, tras muchos años viviendo allí, y montó aquí un grupo con otros amigos. Todavía sigue vinculado a la música.

¿En los conciertos se une?

Sí, sí. De hecho, “La Fuerza” es una canción que cantaba él. Siempre que hay un concierto y el está de publico tiene que subir y cantarla. Es una orden.

¿Cómo definirías en pocas palabras al grupo?

Libre, auténtico y sin complejos. Somos nosotros mismos y con muchas ganas.

¿Habéis sufrido algún tipo de crisis como grupo?

Quizá cuando Javi se fue. Pero es cierto que Iñaki y yo siempre hemos tenido muy claro que Kokoshca es algo que nos hace muy felices. Siempre decimos que Kokoshca es como el hijo que nunca tuvimos.

¿Planes de futuro?

Como futuro a corto plazo, nuestro objetivo es grabar el disco. Creo que estamos haciendo canciones muy buenas. Creo que va a estar muy bien el disco.

¿Habrá canciones cañeras?

Son canciones con muchos estribillos y muy directas. Sin darnos cuenta es como que hemos hecho canciones más inmediatas.

¿Cuándo sacaréis el disco?

Queremos grabarlo en verano y sacarlo a principios de 2021 como año nuevo. Igual sacamos un adelanto antes.

Un mensaje de Kokoshca

Como decimos en una canción, seguimos en pie. Y la música no habrá nadie que la destruya.