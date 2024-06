Escucha el nuevo álbum de The Low Flying Panic Attack

The Low Flying Panic Attack es un dúo español, formado por Marta Brandariz y Javier Marti?n Balsa, del que hace unos años te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. En aquel momento acababan de publicar su primer álbum, You Know Nothing About War. Tras lanzar un disco en directo en 2022, este 2024 han regresado con nuevo trabajo titulado Far From Being Gone.

Far From Being Gone incluye nueve canciones originales incluyendo los singles «Until the quiet comes over», «The Answer», «Black Core» y «Praise», además de una remezcla especial a cargo del reconocido Ke Lepo. La producción, de gran calidad y un sonido actual e innovador a la vez, ha estado a cargo de Javier Martín. De la mezcla y la masterización se ha encargado Ed is Dead.

Con su nuevo álbum, The Low Flying Panic Attack dan un paso adelante en su carrera, ofreciendo un interesante producto con llamativos momentos experimentales junto a otros más melódicos. Además el disco cuenta con una serie de colaboraciones igualmente notables. Por ejemplo, Musgö aporta su distintiva voz y su arpa eléctrica a «Hold it», añadiendo a la canción una dimensión etérea; por otra parte, la presencia de Ian Chang, baterista de Son Lux, infunde a «The Answer» una energía rítmica poderosa.

Asimismo, The Low Flying Panic Attack han desvelado Far From Being Gone Live, un extracto de su concierto en directo desde los Teatros del Canal Madrid que ofrecieron el pasado 2 de marzo de 2024. La banda presentó su nuevo disco con las canciones «Black Core», «Until the quiet comes over» y «Praise». A continuación puedes ver el vídeo.

No contentos con eso, hace apenas unos días el grupo lanzó otro videoclip grabado en directo, en esta ocasión en los estudios MadVPro de Madrid. Un vídeo en el que, uniendo tecnología (una pantalla LED de 10 metros y el motor Unreal Engine) con creatividad consiguen un resultado visualmente impactante.

A continuación puedes escuchar, al completo, la versión en estudio de este Far From Being Gone, el nuevo álbum de The Low Flying Panic Attack.

(Foto: Maite Nieto)