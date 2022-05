Sum 41 anuncian conciertos en Bilbao y Madrid

Sum 41 anuncia hoy ‘Does This Look All Killer No Filler Tour‘, la que será su próxima gira europea con Simple Plancomo banda invitada. Sum 41 celebrará con sus fans los más de 20 años de sus álbumes ‘All Killer No Filler‘ y ‘Does This Look Infented?‘ en sus primeros conciertos en Europa después de más de dos años. La gira comenzará el 20 de septiembre en Stuttgart (Alemania) y pasará por las principales capitales europeas antes de finalizar en Londres el 29 de octubre. Dentro de esta gira, Sum 41 y Simple Plan harán dos paradas en nuestro país: el 24 de septiembre en el Bilbao Arena de Bilbao y el 27 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

“Lo estamos pasando tan bien en la gira junto a Simple Plan en Estados Unidos que no podemos esperar a llevar la fiesta a Europa” comenta Deryck Whibley. “Estamos muy emocionados por poder celebrar con los fans el aniversario de algunos de nuestros álbumes favoritos además de otros éxitos en Does This Look All Killer No Filler Tour”