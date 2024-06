Especial: Arranca la gira de Depedro + Banda LIPA de la mano de AIEnRUTa Artistas

Como te venimos contando, Muzikalia ha sido testigo del paso de Depedro por la prestigiosa escuela Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) gracias al AIEnRUTa Artistas. Durante su estancia del 26 de mayo al 1 de junio, ha impartido clases magistrales y conformó una banda con un grupo de alumnos con los que montó un repertorio con el que dieron un concierto en Liverpool y darán cuatro en España, que arrancan esta misma semana y que pasarán por Madrid, Sevilla, Badajoz y Toledo (entradas aquí)

Carlos Igual, responsable de la comunicación de AIE, nos dio las claves de lo que consiste este intercambio:

La labor de AIE

Este 2024 se celebra el 25 aniversario de este intercambio entre la Sociedad de Artistas (AIE) y LIPA. AIE es la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música y desde su nacimiento en 1989 y se dedica a gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas en base a la ley del mismo nombre. Una sociedad colectiva, solidaria y democrática, que gestiona estos derechos en España, Europa, Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos, Asia y en todos los países y regiones donde se respetan y aplican los derechos de propiedad intelectual.

Más de 35.000 socios y socias forman parte de la entidad que representa, a través de su base de datos internacional junto a las demás entidades de gestión, el repertorio de más de 810.000 artistas intérpretes o ejecutantes, a los que hace efectivos sus derechos.

Para conocer mejor la labor de AIE y cómo es su colaboración con LIPA hablamos con uno de sus responsables, Carlos Pastor:

Como decimos, nuestro paso por la escuela fue una interesante experiencia. Ya no solo a nivel personal y profesional, sino cultural, por lo que supone estar en un centro puesto en marcha por Paul McCartney, un edificio que contiene el Liverpool Institute for Boys (la antigua escuela de Paul McCartney y George Harrison) y el Liverpool College of Art (escuela de arte donde estudiaba John Lennon) un anexo -que está unido a través de un patio techado-. Los tres miembros de The Beatles tienen auditorios y salas con su nombre, se respira música y arte en cada rincón y más allá de las diversas salas de ensayo, de su cantina o de la propia sala de conciertos del centro, no es raro encontrar un piano, una pizarra con partituras o el sonido de una canción saliendo de cualquier rincón.

Allí puedes estudiar Arte Dramático, Danza, Diseño para el Espectáculo, Animación Cultural, Gestión para las Industrias Culturales y Música Moderna. Es un centro dotado con recursos educativos de última generación, como seis estudios de grabación, tres estudios de danza, salas dedicadas a la informática musical y grabación digital, más de veinte salas de ensayo musical, una biblioteca especializada y dos teatros, incluyendo el emblemático Paul McCartney Auditorium con un aforo de más de 500 personas.

Entrevista con Depedro

Allí ha estado Depedro, el primer artista español que repite (ya participó en 2010) y de su paso estuvimos charlando con él para conocer más de su experiencia:

Depedro no necesita presentación. El madrileño Jairo Zavala, guitarrista de Calexico y miembro de La Vacazul, lleva desde 2008 expandiendo un proyecto personal que no ha dejado de crecer. Discos como Nubes de Papel (2010), El Pasajero (2016), Érase una vez (2020) o el recientemente publicado Un Lugar Perfecto, le han traído hasta nuestros días mezclando géneros y experiencias asimilados en sus múltiples viajes por todo el mundo. Es un artista todoterreno con un universo que no conoce límites y que busca nuevas vías a cada paso.

Como comenta la hoja promocional de su nueva entrega, está de vuelta «dejando claro que la esperanza se trabaja y se ejerce, que el amor no existe sin desdicha, sin el sacrificio de hacer a un lado el yo para dejarle ser al otro, porque después de todo, negarse al amor destruye el pensamiento».

La primera vez que escucharemos estas nuevas canciones en directo en nuestro país será con la compañía de la banda creada para la ocasión en LIPA, ya que como nos comentó, la mayor parte del set que compondrán estos conciertos está formado por estas composiciones, sin olvidar los grandes clásicos que ha ido entregado durante su trayectoria.

Pero volvamos a su experiencia en Liverpool y ahondemos en lo que ha sido y lo que nos espera:

Más allá de tu cambio como persona en 14 años, ¿qué cambios has observado desde la primera vez que participaste en LIPA con AIEnRUTa Artistas respecto de la actual?

La escuela sigue manteniendo la emoción y el empuje de los chavales en cuanto a intensidad. Estos encuentros a ellos les sirve para que sepan como se hace de verdad.

Has estado unos días compartiendo conocimientos y buscando nuevos caminos para un repertorio que tendrás que tocar con los alumnos. Al fin y al cabo se trata de un músico con experiencia interactuando con estudiantes que quieren desarrollar su carrera en la música. ¿Te pudieron consejos?

Al principio sí, al principio hay ciertas barreras sobre todo por el salto generacional y porque te ven como alguien asentado, mientras ellos están empezando. Pero la música tiene algo maravilloso que elimina esas barreras y en cuanto tú hablas el mismo lenguaje musical, ya no se habla de otra cosa. En ese momento solo tratamos de solucionar un problema que puede surgir con una canción y luego lo demás, es una relación normal. Estos chavales son bastante asertivos, hay muchos adolescentes a los que le falta capacidad de comunicarse, pero ellos sí. Se nota que aquí tienen un trabajo previo social que es muy importante en un oficio como este.

¿El proceso cómo es? ¿Eliges un repertorio y LIPA te crea una banda acorde a esto o tú eliges previamente los músicos?

Primero hay un proceso de selección del artista y una vez eres elegido mandas un repertorio, sin saber los músicos con los que vas a contar. El encargado de elegirlos es Tim Pike, (uno de los profesores del centro que cada año trabaja con AIE en coordinar el ciclo, este año además participa como un miembro más en la banda de Depedro) e influyen varios factores, no solo la capacidad musical, sino la social. Estar de gira tiene inconvenientes, estás fuera de tu zona de confort y tienes que tener habilidades sociales. Como decía antes, es algo que también juega un papel importante, ya que es algo necesario para poder desarrollar una carrera musical.

De cara a la presentación de tu disco ya con tu grupo, ¿crees que podrías adoptar algunos de estos nuevos aires que le has dado las canciones con la banda LIPA?

Puede ser que alguna de las soluciones que he encontrado aquí termine usándolas. Es que la música siempre está en constante transformación y ponerte un antifaz ante eso es ser un necio. Si hay algo que estos chavales me pueden enseñar, yo voy a aprovecharlo porque uno nunca tiene que perder la ocasión de seguir aprendiendo.

Si tú hubieras sido uno de esos chavales y pudieras haber aprendido de un músico con esa experiencia…

Puf, imagínate. Me hubiera vuelto loco de emoción. Pero para mí como español, tener la oportunidad de ir a otro país, girar… imagínatelo. La experiencia es maravillosa.

Primer concierto en Liverpool

El 31 de mayo la cantina de la propia escuela acogía el primero de los conciertos de esta formación que girará por nuestro país. Una prueba de fuego y un pequeño rodaje al que fue interesante asistir después de haber visto alguno de los ensayos previos de Jairo con los alumnos y alumnas que le acompañan. Vientos y metales casaban a la perfección con sus nuevas canciones y con muchos de sus temas más conocidos que preferimos no desvelar para quien pueda acudir a esta gira especial. Sorprendía igualmente el aire rocksteady que se filtraba en ciertos momentos, enriqueciendo aún más si cabe unas canciones ya de por sí, llenas siempre de matices y distintas influencias.

El resultado desde luego, merece la pena disfrutarlo sin conocer previamente el setlist que nos encontraremos en estas cuatro fechas. No se lo pierdan.

Toma nota de las fechas de Depedro & banda LIPA

Madrid – 12 junio – Sala Galileo – entradas

Sevilla – 13 junio – Sala Malandar – entradas

Badajoz – 14 junio – Sala Off Cultura – entradas

Toledo – 15 junio – Círculo de Arte – entradas

Fotos Depedro + LIPA Band AIEnRUTa Artistas: Manuel Pinazo