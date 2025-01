Queremos amplificar nuestro amor por la figura de David Bowie y vamos a dar continuidad al último programa de Conexiones MZK en el que hemos viajado por muchas de las facetas que nos ofreció en sus más de 50 años de carrera.

Para este nuevo especial hemos seleccionado otros 20 temas suyos, pero en las voces de otros músicos. Como sabéis hay cientos, miles, de artistas que le han versionado a lo largo de los años y aquí recopilamos una selección con algunos de nuestros favoritos.

Como decimos, 20 temas para volver a disfrutar de algunos de sus clásicos, pero en la voz de Eurythmics, The Cure, Vivian Girls, A Place to Bury Strangers, Dinosaur Jr, 10.000 Maniacs, Carla Bruni, Cowboy Junkies, Beck, Depeche Mode, Morrissey y un larguísimo etc

Escucha el especial: Las mejores versiones de David Bowie

Suenan:

«Fame» – Eurythmics

«Young Americans» – The Cure

«John I’m Only Dancing» – Vivian Girls

«Quick sand» – Dinosaur Jr.

«Lazarus» – G-Eazy

«Suffragette City» – A Place To Bury Strangers

«Ashes to Ashes» – Warpaint

«Let’s Dance» – M. Ward

«Starman» – 10,000 Maniacs

«Boys Keep Swimming» – Duran Duran

«Modern Love» – The Last Town Chorus

«Absolute Beginners» – Carla Bruni

«China Girl» – James

«Golden Years» – Car Seat Headrest

«Heathen» – Etienne Daho

«Five Years» – Cowboy Junkies

«Life On Mars?» – Aurora

«Diamon Dogs» – Beck

«Heroes» – Depeche Mode

«Drive-In Saturday» – Morrissey

