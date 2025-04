Julien Elsie estrena The Turtle, un viaje de huida y esperanza

A principios de este año te anunciamos el regreso de Julien Elsie con nuevo disco, Extremely poor light this afternoon on the Angas river, que saldrá en unos días en todas las plataformas digitales y también en edición física en vinilo y CD con el sello vasco Decadencia Corporal. Aquel anuncio venía acompañado de un sencillo de adelanto, «Same people».

Hace unos días Julien Elsie presentó un nuevo sencillo, «The turtle», segundo avance de su inminente nuevo disco. «The turtle» es un tema que explora el desarraigo, el peso del pasado y la búsqueda de refugio, con un trasfondo de aceptación y esperanza. El videoclip, dirigido por Mónica Agudo, refuerza la atmósfera melancólica y cinematográfica de la canción. A través de imágenes cargadas de tensión, muestra a un personaje errante, atrapado en una vida sin rumbo, rutinaria y solitaria.

«The turtle» funciona como una metáfora de la soledad y la pérdida. Su protagonista, hermético y esquivo, parece vivir en una huida constante, refugiándose en su propia coraza. Su historia queda en el aire, pero bajo su inexpresión y su chaqueta verde con su apodo bordado, aún late la necesidad de amar y ser amado.

A continuación puedes ver y escuchar «The turtle», el nuevo sencillo de Julien Elsie.

