Motörhead presentan una canción inédita en directo

En 1980, Motörhead se unieron con el productor Vic Maile y crearon doce canciones. Sin duda el disco que cambiaria el Rock en todo el mundo. ‘Ace Of Spades’ fue el disco que catapultó a Motörhead a la estratosfera y grabó su nombre en las paredes de la historia del rock n’roll para siempre.

Cada título de cada canción ya te hacían vislumbrar que te iban a sangrar los oídos; “Love Me Like A Reptile”, “Shoot You In The Back”, “The Chase Is Better Than The Catch” o “The Hammer” fueron algunos ejemplos. Este álbum emblemático situó a los tres amigos; Lemmy, Fast Eddie Clarke y Philthy Animal Taylor al timón del gigante que del Rock que era Motörhead, encumbrándolos a la fama y la popularidad.

Escucha una versión inédita de “Shoot You In The Back” que se grabó en directo en Parc Expo de Orleans el 5 de marzo de 1981 y aparece ahora dentro del álbum en vivo “Dead Man’s Hand” que forma parte, junto a otros discos inéditos, de la espectacular Deluxe Boxset 40 Aniversario de ‘Ace Of Spades’.

El Deluxe box-set ‘Ace Of Spades’ de Motörhead contiene: