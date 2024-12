Especial: somos mayores y lanzamos grandes discos

Llevo un par de años recopilando y escribiendo en Twitter una veintena de álbumes publicados por artistas con setenta años o más que siguen en activo y que en el año correspondiente publicaron un disco nuevo. Gente veterana que tiene todos mis respetos y son dignos de admiración. Este 2024 es el primero que lo publico aquí en Muzikalia.

Varios son los motivos que me llevaron a ello. El principal es la falta de empatía y el edadismo presente en la sociedad actual y en la que el mundo de la música no es ajeno. Creo que todos hemos escuchado y leído muchas veces comentarios hirientes e irónicos sobre tal o cual artista, simplemente por razón de edad. Sinceramente, en muchos casos son totalmente injustificados y están basados más en prejuicios que en objetividad.

Por ejemplo, el año pasado Bobby Rush, con 90 años, Smokey Robinson con 83 o Shirley Collins con 88 publicaron unos discos de lo más interesantes y nada desmerecedores en comparación con artistas más jóvenes del blues, el soul o el folk respectivamente.

Que artistas tan veteranos sigan mostrando y demostrando que tienen mucho que aportar a la música solo puede ser objeto de admiración.

Es cierto que influyen muchos motivos para seguir en activo, sobre todo en los músicos estadounidenses. La falta de sanidad pública es fundamental en el hecho de que continúen grabando y haciendo giras a pesar de sus avanzadas edades. Tienen que pagar sus seguros médicos. La sanidad pública es un tesoro. No está de más repetirlo.

Durante este par de años que llevo haciendo este tipo de recopilación de artistas veteranos, me han preguntado si en nuestro país existían también músicos con esa longevidad en activo. Mi respuesta siempre ha sido que en la música de raíz y el flamenco estoy seguro de que sí. Que sigan grabando discos lo desconozco. En el mundo del pop es tremendamente difícil. El último que recuerdo ha sido Julio Bustamante, que en 2022 publicó un disco precioso titulado «Sueños Emisarios».

Y hablando de música nacional y veteranía, siempre me ha parecido muy triste que en este país se haya tenido tan poco respeto en los últimos treinta años por los artistas que marcaron una época en los sesenta y setenta. Salvo casos muy puntuales. Los Brincos, Raphael o Julio Iglesias, la mayoría han sido utilizados o para mofa televisiva o cayeron en el más profundo ostracismo. Un caso especialmente sangrante fue el de Karina. La chica ye-yé hispana que deambulaba de plató en plató de televisión, más como elemento de sorna que artístico.

Cuánto deberíamos aprender de países vecinos como Francia o Italia, que jamás han olvidado a sus grandes artistas y han cuidado siempre su imagen tanto a nivel nacional como internacional.

Y después de este reproche al viento, empezamos con la lista de 24 discos publicados en este 2024 por artistas veteranos y veteranas con setenta años en adelante.

La posición de la lista no tiene ningún motivo determinado. Me hubiese gustado que hubiera habido paridad como en 2023: doce discos masculinos y doce femeninos, pero no he dado con los segundos. Si se me ha escapado algún disco femenino que cumpla esos parámetros, te invito a que me lo indiques. Así mismo estás invitada o invitado a reseñar alguno que se me haya escapado.

No incluyo discos que, aunque publicados en 2024, se hayan grabado anteriormente, ni directos ni recopilaciones.

Allá vamos:

1) Paul Collins «Stand back and Take a Good Luck» (70 años)

El rey del powerpop, icono del rock and roll y fundador de The Nerves, sigue teniendo la misma capacidad para crear himnos pop como el primer día. melodías pegadizas, coreables y con gancho. Y no solo su capacidad creativa sigue siendo inigualable, sino que en directo sigue siendo un artista imprescindible. Tiene la energía de un veinteañero y está en un estado de forma envidiable, como demostró en el Caravaca Powerpop y en su gira española de este año.

2) Willie Nelson» Last Leaf on the Tree» «The Border» ( 91 años)

Incombustible entre los incombustibles. El gran Willie Nelson no falla en su entrega anual de disco nuevo y en algunos años hasta dos como en este 2024. Esta leyenda del country publica su álbum 76 en solitario y 153 en toda su carrera con Last Leaf on the Tree, donde interpreta canciones de Tom Waits, Beck y Neil Young entre otros. Y The Border es una delicatessen. Su voz áspera sigue siendo un regalo que ojalá durara eternamente.

3) Kim Gordon «The Collective» (71 años)

La buena de Kim sigue con su estela de innovación musical y avantgarde, siendo un referente e icono mundial en la música alternativa. No creo que exagere cuando digo que la primera escucha de The Collective nos dejó atónitos. ¿Cómo puede seguir con esa capacidad de innovación y ese magnetismo en la voz? Uno de los discos más destacados del año, sin duda.

4) Iain Matthews «How Much is Enough» (78 años)

Iain Matthews siempre ha estado en ese borde en el que por un lado podría conseguir un reconocimiento masivo y por otro quedarse en tierra de nadie. Nunca cayó del primer lado. Sesenta años de carrera musical, militando en Fairport Convention en sus inicios y en Matthews Southern después. Mas de cincuenta álbumes en su discografía para uno de los artistas más inmerecidamente olvidados del folk moderno.

5) Christy Moore » A Terrible Beauty» (79 años )

Disco número veinticinco en la carrera de este casi octogenario irlandes, A Terrible Beauty es un disco de rabia y protesta, pero con sentido del humor y ternura. El punto fuerte de Christy siempre han sido las letras y su capacidad narrativa. No es baladí la elección del título del álbum, tomado del poema de William Butler Yeats «Easter» de 2016

6) Jill Fraser «Earthly Pleasures» (72 años)

Jill Fraser nunca contó con la popularidad ni el reconocimiento de otras pioneras del género electrónico como Suzanne Cianni o Wendy Carlos. Sin duda dedicarse al lado más funcional de la industria musical, poniendo música para spots comerciales y no contar con el glamour de otras compañeras dedicadas al sintetizador modular. Está activa desde los años 70 y tiene una discografía a descubrir.

7) Mamman Sani & Tropikal Camel » Nijerusalem» ( 73 años)

Disco colaborativo entre Mamman SAni Abdullaye, de 73 años y Roi Assayag aka Tropikal Camel de 44. Una fusión Níger berlinesa que nos ofrece dub, reggae de la vieja escuela con pinceladas soul, pop y house primigenio. Abdullaye lleva desde finales de los setenta grabando composiciones basadas en sintetizadores. Nijersusalem es un disco lúdico y esperanzador.

8) Tucker Zimmerman » Dance of Love» (83 años)

Me atrevo a decir que es uno de los discos más bonitos y emotivos de este 2024. Es el undécimo trabajo de este veterano estadounidense afincado en Bélgica, producido por Big Thief, con los que colabora también en varias canciones. A ritmo de folk y blues, «Dance of Love» nos ofrece un disco emotivo y emocionante, lleno de canciones que son experiencia de vida y con una portada que ya transmite fragilidad y amor.

9) Joachim Kühn «The Way» (80 años)

El bueno de Joachim, a sus ochenta años, decidió rodearse de músicos mucho más jóvenes que él para grabar este «The Way». Thibault Cellier al contrabajo y Sylvain Darrifourcq a la batería y con este trío interpretan de forma muy intuitiva y un repertorio elegante, abierto, esencial y directo. Uno de los mejores tríos de post-bop. Kuhn sigue haciendo vanguardia en el jazz.

10) Marcos Valle » Túnel Acústico» (81 años)

Cantante, productor y multiinstrumentista brasileño, a sus 81 años sigue siendo una fuente inagotable de productividad y creación. Sigue componiendo con esa mezcla de funk, bossa, psicodelia, samba y easy listening. Su voz sigue sonando con una juventud que nos hace pensar que tiene un pacto con el diablo para mantenerla. Melodías contagiosas y mucho groove en el disco número 23 de su discografía.

11) Nick Lowe & the Straitjackets » Indoor Safari» (75 años)

No ha sido una sorpresa porque sabíamos de lo que Nick Lowe era capaz de hacer, pero escuchar «Indoor Safari» nos ha hecho deslizar una sonrisa de oreja a oreja, Es un disco que reúne elementos muy de Nick: New Wave, pop, powerpop, americana, pub rock con las características propias de los Straitjackets, garage, surf y rock and roll. La unión hace la fuerza definitivamente.

12) David Gilmour » Luck and Strange» (78 años)

Dice la crítica especializada que es el mejor disco en solitario que ha publicado nunca. Si fuese un crítico mordaz diría que tampoco es muy difícil viendo su discografía individual, pero como no soy ni crítico ni mordaz, no lo diré. Y seamos realistas, «Rattle That Lock» era muy bueno. Al menos se atreve a hacer cosas diferentes fuera de la leyenda de Pink Floyd. Su ex-compañero Rogers Waters podría hacer lo mismo y no dar más vueltas al muro y a la luna, en fin. Sí, Luck and Strange está muy bien, la guitarra de Gilmour sigue siendo inconfundible y declaraciones extra musicales aparte, me quito el sombrero porque podría vivir de rentas en una playa caribeña y prefiere seguir dándole a las seis cuerdas.

13) Laurie Anderson «Amelia» (77 años)

Poco podemos decir de Laurie que no se haya dicho ya. Ha sido, es y será pura vanguardia. En Amelia hace un álbum conceptual sobre la vida de la piloto y aventurera Amelia Earhart hasta su desaparición en 1937 cuando trataba de circunnavegar el mundo en su avión. No podemos pasar por alto cierto paralelismo entre ambas figuras pioneras en sus respectivos campos. Amelia es un proyecto único y personal, como solo Laurie Anderson podría hacer.

14) Pat Thomas » The Solar Model of Ibn Al-Shatir» (78 años)

Pat Thomas es uno de los pianistas de jazz más importantes del mundo en la actualidad. Podríamos decir que es la reencarnación de Oscar Peterson y poco exageraríamos. The Solar Model of IBN Al-Shadir es un álbum que se enmarca en el llamado espiritual jazz. Un disco profundo y bello.

15) John Cale » POPtical Illusion» (81 años)

John Cale es otro veterano músico que nos esta regalando un disco por año. Si en 2023 fue Mercy, en este 2024 hace lo mismo con POPtical Illusion. Sigue siendo un artista de riesgo e innovador, nunca fácil y fiel a sí mismo. Para este último álbum ha compuesto la música, escrito las letras y tocado la mayoría de los instrumentos. Un abuelo que sigue siendo vanguardia.

16) Little Freddie King «Things I Used to Do» (84 años)

A sus 84 años, Little Freddie King no va a variar su estilo ni a complicarlo tampoco. Blues de doce compases y canciones cortas. Características básicas del blues del Delta. Se ha mantenido fiel a él durante toda su vida, como buen nativo de Mississippi y primo del legendario Lightnin’ Hopkns.

17) Terre Roche » Inner Adult» (71 años)

Terre Roche formó junto a sus hermanas Maggie y Suzzy el trío The Roches y estuvo los últimos 50 años trabajando con ellas, hasta el fallecimiento de Maggie en 2017. Ha colaborado con grandes como Paul Simon, Philip Glass o Meredith Monk.

Inner Adult es su primer álbum en solitario en 10 años y es un motivo de celebración. Siempre es un placer escuchar la voz de una Roche y el profundo sonido de su guitarra.

18) Charles Lloyd » The Sky Will Still Be There Tomorrow» ( 86 años)

Nunca podré ser objetivo con el gran Charles Lloyd porque quedé tocado profundamente cuando escuché la maravillosa versión de Ne Me Quitte Pas de 13 minutos de su álbum Jumping the Creek. Y desde entonces todo es amor.

No grababa nuevas canciones en estudio desde 2017 y este año nos ha dejado quince joyas de distinta tonalidad, unas crudas, otras más íntimas, en este undécimo trabajo para Blue Note. Lloyd es una de las figuras más grandes del jazz.

19) Connie Smith «Love, Prison, Wisdom and Heartaches» (83 años)

Connie Smith es una de las leyendas del country. Para este último disco decidió interpretar canciones que originalmente fueron cantadas por otros artistas. Es un disco de versiones, sí. Pero la voz de Connie es tan brillante y con tanta personalidad que las reinventa y las sube de nivel.

20) Albert Hammond » Body of Work» (80 años)

No vamos a descubrir ahora a uno de los compositores más populares de Norteamérica. Ni vamos a tararear «Never Rains in Southern California «porque luego se mete el estribillo en la cabeza y no puedes soltarlo. En Body of Work presenta lo que sabe hacer tan bien sin sorpresa alguna: folk rock clásico y elegante. Tal vez alguien esperase algo diferente después de su último material, grabado hace 18 años, pero no. Es fiel a su estilo. Es un profesional con las cosas buenas y malas que tantos años de carrera conllevan. Para mí es un sí.

21) Elizabeth King «Soul Provider» ( 81 años)

Elizabeth King solo se merece loas y parabienes. Esta venerable anciana publicó en 2022 uno de mis discos favoritos del año, «I Got a Love», después de décadas de silencio, y este año publica Soul Provider. Esta octogenaria reina del soul y el gospel es capaz de hacerte sentir más cerca de Dios que cualquier otra cosa salvo una letanía angustiosa de Nick Cave al piano. Mrs. King publicó su primer single en 1969 y en 1970 fue la líder del grupo Gospel Souls, una banda exclusivamente formada por hombres. Una pionera a la que todavía le queda cuerda porque el mundo está lleno de descarriados y tiene que iluminarnos hacia el camino recto.

22) Peter Perret » The Cleasing» (72 años)

El que fuera vocalista principal, guitarra y compositor de The Only Ones demuestra con su último álbum The Cleasing, no solo que el que tuvo retuvo, sino que, como el buen vino, mejora con los años. Dejando atrás sus turbulentos años con los problemas de adicciones y la poca fe en sí mismo, entra en la vejez. ¿Podemos llamarlo vejez con 72 años? En cualquier caso, entra en esta etapa con uno de los mejores discos de su vida. ¿Que las colaboraciones le dan un plus? No cabe duda. Contar con músicos como Bobby Gillespie, Carlos O’Connell o Johnny Marr entre otros ayuda, pero creo y lo digo sinceramente, más como «apoyo estético» y en cierto modo homenaje a la figura del Mr. Perrett. Un disco de madurez lírica y emocional.

23) John Oates «Reunion» (76 años)

Cuando supe que John Oates había publicado su sexto disco en solitario y que según leí en las promos, volvía al sonido de sus orígenes al margen de la dupla que formó con Daryl Hall, no dudé en incluirlo en este listado de viejas glorias que siguen pateando culos a jovenzuelos deslenguados y maduros con síndrome de Peter Pan. Queridas y queridos, «Reunion» tiene cada canción que te pone los pelos de punta. John canta mejor que nunca. Escucha si no la versión de Long Monday de John Prine. «Reunion» es sonido Nashville y mola mil.

24) Chip Taylor » Behind the Sky» (84 años)

Y acabo este somero repaso con Chip Taylor por dos motivos. El primero es porque es uno de los grandes compositores de Norteamérica y tiene una voz semi rota que me encanta. Y segundo, porque fue capaz de componer y grabar este disco estando bajo tratamiento para el cáncer. Una vez recuperado, dio un concierto con su banda en agradecimiento al personal sanitario que lo trató como homenaje. ¿Te gustan las canciones emocionalmente fuertes? Pues el álbum tiene el tema de siete minutos Speakin’ of Horses que es bellísimo. Ahí lo dejo.

Te he dejado 24 discos que no dejan de ser una pequeña muestra en un año que ha sido muy fructífero en cuanto a producción discográfica entre los artistas veteranos y veteranas. Te anexo una relación más amplia de los publicados: Artista, álbum y edad.

Y como decían de los pokemon…¡Hazte con todos!

– Steve Knightley «The Winter Yards» (70)

– Richard Galiano «Around Gershwin» (73)

– Eric Bbb «In the Real World» (73)

– Loren Connors & David Grubbs » Evening Air» (75/57)

– Eric Clapton «Meanwhile» (79)

– Horace Andy & Jan Wobble «imeless Roots» (73/66)

– Randall Bramblett «Paradise Breakdown» (76)

– Gilbert O’Sullivan «Songbook» (77)

– Herb Albert- 50 (89)

– Guy Davis «The Legend of Sugabelly» (72)

– Esperanza Splanding & Milton Nascimento » MIlton + Esperanza» (40/82)

– Chrystabell & David Lynch » Cellophane Memories» (46/78)

– Pat Metheny «Moondial» (70)

– Laraaji «Glimpses of Infinity» (81)

– George Benson «Dreams Do Come True» (81)

– Joe Grushecky and the Houserockers «Can’t Outrun a Memory» (76)

— Richard Thompson «Ship to Shore» (75)

– Kenny Barron «Beyond the Place» (81)

– Chris Smither «All About the Bones» (80)

– Charles McPherson «Reverence» (85)

– T.Bone Burnett «The Other Side» (76)

– Ian Hunter «Defiance part.2: Fiction» (85)

– Bill Frisell «Orchestras» (73)

– Martin Simpson «Skydancers» (71)

– Rodelius & Tim Story «4 Hands» (90/67)

– Alejandro Escovedo «Echo Dancing» (73)

– NIls Lofgren «Spares» (73)

– Tom Rush «Gardens Old, Flowers New» (83)

– Walter Trout «Broken» (73)

– David Knopfler «Crow Gifs» (71)

– Mark Knopfler «One Deep River» (75)

– Ace Frehley «10000 Volts» (73)

– Karl Bartos «The Cabinet of Dr. Caligari» (72)

— Steve Hackett «The Circus and the Nightwhale» (74)

– John Surman «Words Unspoken» (80)

– Robert Cahen «La Nef des Focus» (79)

– Abdullah Ibrahim «3» (90)

– John Leventhal «Rumble Strip» (71)

– Bobby Krieger «Bobby Krieger & the Soul Savages» (77)

– Swamp Dogg «Blackgrass: From West Virginia to 125th St» (82 años)

Y finalizamos con el archiproductivo John Zorn que a sus 71 años he perdido la cuenta de los discos que ha editado este año.