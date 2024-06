Estrenamos lo nuevo de Limbo Cabaret, ‘Biografía no autorizada’

Limbo Cabaret hacen honor a su nombre en su nuevo single que hoy estrenamos. «Biografía no autorizada» es una canción de la vida y sus dramas, pero también de ironía y esperanza. Como comenta su cantante Belén Riquelme: «Me fui a la mierda y escribí esta canción”.

Un viaje de la oscuridad a la luz, donde la vocalista lo da todo, se desnuda y se desgarra para contarnos su historia en cinco intensos minutos. Acompañada del piano de Gilberto Aubán, con la percusión de Xema Fuertes Tasquer llega con: su “canción más cabaretera, desnuda, cruda y honesta hasta la fecha. Es un repaso a toda una vida en casi cinco minutos delirantes que son como un bofetón y que caminan desde lo más oscuro a lo más luminoso. Tiene sus raíces en en cabaret más clásico estadounidense. Me desgarro para decir que quiero seguir probando más de esa locura que es la vida.

La escribí porque estaba jodidísima y no encontraba salida, así que decidí atreverme a repasar a lo que ha sido mi vida, y gracias a eso me he dado cuenta de las ganas que tenía de seguir disfrutándola, por muy absurdo que pueda parecer, pero sobre todo que tenemos que querernos más. Eso quiere transmitir esta canción: que hay que querer más a pesar de todo, a pesar de que solo me queda el alma, porque el cuerpo ya no me funciona como antes, a pesar de doblarme y desdoblarme en dos, en tres y en más….

Es mi «I Will Survive»”.

«Biografía no autorizada» llega acompañada de un vídeo dirigido por Manolete Pomo con referencias al neorrealismo italiano, Pasolini y sobre todo a Berlanga.

Escucha ‘Biografía no autorizada’ de Limbo Cabaret